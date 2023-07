Major League Baseball box scores for Thursday, July 27, 2023

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Neto ss 5 1 1 1 0 2 .251 Ohtani dh 3 2 2 3 0 1 .298 a-Stefanic ph-dh 1 1 0 0 1 0 .250 Moniak cf 4 1 2 0 1 0 .335 Ward lf 4 1 0 0 1 0 .251 Moustakas 3b 3 1 1 0 0 0 .256 Velazquez 2b 2 0 0 0 0 1 .222 Thaiss c 5 0 2 2 0 1 .245 Renfroe rf 5 1 3 2 0 1 .249 Escobar 1b 4 2 1 1 1 0 .257 Rengifo 2b-3b 4 1 1 2 0 1 .224 Totals 40 11 13 11 4 7

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Vierling cf 5 1 1 0 0 0 .265 Ibáñez 2b 4 0 1 0 1 1 .237 Torkelson 1b 2 0 0 1 2 0 .230 Carpenter rf 4 0 1 1 0 0 .266 Báez ss 3 1 0 0 0 2 .222 Rogers c 3 0 0 0 1 1 .219 Cabrera dh 4 0 1 0 0 2 .249 McKinstry lf 4 1 2 1 0 0 .242 Short 3b 2 1 2 0 0 0 .210 b-Maton ph-3b 1 0 0 0 1 0 .164 Totals 32 4 8 3 5 6

Los Angeles 050 201 003 11 13 2 Detroit 002 000 110 4 8 1

a-flied out for Ohtani in the 7th. b-grounded out for Short in the 7th.

E – Sandoval (2), Neto (5), Báez (14). LOB – Los Angeles 6, Detroit 7. 2B – Moniak (16), McKinstry (13). 3B – Rengifo (3). HR – Ohtani 2 (38), off Manning; Escobar (1), off Manning; Renfroe (16), off Wingenter. RBIs – Rengifo 2 (32), Neto (28), Ohtani 3 (80), Escobar (8), Renfroe 2 (44), Thaiss 2 (26), Torkelson (57), Carpenter (33), McKinstry (24).

Runners left in scoring position – Los Angeles 4 (Escobar, Rengifo, Renfroe, Ward); Detroit 1 (Torkelson). RISP – Los Angeles 4 for 12; Detroit 2 for 9.

Runners moved up – Thaiss, Escobar, Torkelson, Maton. LIDP – Carpenter. GIDP – Ward, Vierling.

DP – Los Angeles 3 (Neto, Rengifo, Neto; Moustakas, Rengifo, Escobar; Rengifo, Velazquez, Escobar); Detroit 1 (Báez, Ibáñez, Torkelson).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sandoval, W, 6-7 5⅔ 5 2 2 2 4 97 4.13 Webb 1⅔ 0 0 0 1 1 16 3.58 Reyes 1⅔ 2 1 0 0 0 27 6.75 Weiss 0 1 1 1 1 13 5.06 Loup ⅓ 1 0 0 0 0 6 4.66 Barría 1⅔ 0 0 0 1 0 10 3.58

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Manning, L, 3-2 5⅔ 7 7 7 1 5 87 4.32 Wingenter 2⅔ 1 1 1 1 1 25 7.11 Shreve 1⅔ 2 0 0 0 0 23 4.70 White 1⅔ 3 3 3 2 1 31 5.48

Inherited runners-scored – Loup 2-1. HBP – Weiss (Báez).

Umpires – Home, Brennan Miller; First, Mark Carlson; Second, Tripp Gibson; Third, Nate Tomlinson.

T – 2:59. A – 30,238 (41,083).