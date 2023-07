Major League Baseball box scores for Thursday, July 6, 2023

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Newman 1b 3 0 1 1 0 0 .259 Casali c 0 0 0 0 0 0 .169 b-Votto ph-1b 2 0 1 1 0 1 .217 Díaz p 0 0 0 0 0 0 --- McLain ss-2b 4 0 0 0 0 2 .295 India 2b 4 0 0 0 0 1 .252 Sims p 0 0 0 0 0 0 --- Santillan p 0 0 0 0 0 0 --- Fraley rf 0 0 0 0 0 0 .279 De La Cruz 3b-ss 4 0 2 1 0 0 .325 Steer lf-1b-3b-1b 4 0 0 0 0 1 .287 Stephenson dh-c 4 1 0 0 0 2 .260 Senzel cf-rf-3b 4 1 1 2 0 0 .241 Benson rf-lf 3 2 1 0 1 1 .288 Maile c 1 0 0 0 0 0 .225 a-Friedl ph-cf 0 1 0 0 2 0 .309 Totals 33 5 6 5 3 8

Washington AB R H BI BB SO Avg. Thomas rf 5 0 2 3 0 0 .305 Candelario 3b 4 0 1 0 0 0 .261 1-García pr 0 0 0 0 0 0 .267 Meneses 1b 3 0 0 0 0 2 .279 Smith 1b 2 0 0 0 0 1 .260 Garrett lf 3 0 0 0 0 2 .267 c-Dickerson ph-lf 2 0 0 0 0 0 .255 Ruiz dh 5 0 0 0 0 2 .225 Vargas 2b 4 0 1 0 0 0 .288 Adams c 4 0 3 0 0 0 .282 Abrams ss 4 1 0 0 0 1 .233 Call cf 2 3 1 1 2 0 .212 Totals 38 4 8 4 2 8

Cincinnati 001 001 010 2 5 6 0 Washington 000 020 100 1 4 8 0

a-walked for Maile in the 6th. b-singled for Casali in the 8th. c-flied out for Garrett in the 8th.

1-ran for Candelario in the 10th.

LOB – Cincinnati 4, Washington 8. 2B – De La Cruz (9), Benson (4), Adams 2 (5). HR – Senzel (7), off Harvey; Call (4), off Duarte. RBIs – Newman (27), De La Cruz (15), Votto (12), Senzel 2 (33), Thomas 3 (48), Call (21). SB – De La Cruz (12), Abrams 2 (11), Call (7), Candelario (5). CS – Abrams (2). S – Friedl.

Runners left in scoring position – Cincinnati 1 (India); Washington 6 (Meneses 2, Ruiz 2, Candelario, Call). RISP – Cincinnati 4 for 8; Washington 2 for 11.

Runners moved up – Steer, Maile, McLain, Dickerson.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Williamson 3⅔ 1 0 0 1 4 59 5.21 Farmer 1 2 2 2 1 1 29 3.74 Gibaut 1⅓ 2 0 0 0 2 28 3.46 Duarte 1⅔ 1 1 1 0 0 22 3.60 Sims 1⅔ 0 0 0 0 0 12 3.21 Santillan, W, 1-0 1⅔ 1 0 0 0 0 10 0.00 Díaz, S, 25-26 1⅔ 1 1 0 0 1 15 2.08

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gore 1⅓ 1 0 0 0 1 17 4.42 Thompson 2 1 1 1 1 0 31 3.83 Weems 1 0 1 1 1 2 28 1.96 Ferrer, BS, 0-1 1⅓ 1 0 0 0 0 14 0.00 Finnegan, BS, 11-17 1⅔ 2 1 1 0 0 23 3.50 Harvey, L, 3-4 1⅓ 1 2 1 0 3 22 3.29 C.Abbott 0 0 0 1 2 15 4.24

Inherited runners-scored – Gibaut 1-0, Thompson 1-0, Ferrer 2-1. HBP – Weems (McLain), Díaz (Candelario). WP – Díaz.

Umpires – Home, Manny Gonzalez; First, Adrian Johnson; Second, Emil Jimenez; Third, Quinn Wolcott.

T – 3:13. A – 10,064 (41,376).