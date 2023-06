Major League Baseball box scores for Thursday, June 1, 2023

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Stott 2b 4 0 0 0 0 2 .284 Turner ss 4 1 1 0 0 2 .236 Harper dh 3 1 0 0 1 1 .304 Castellanos rf 3 0 3 1 0 0 .300 Schwarber lf 4 0 0 0 0 2 .160 Marsh cf 3 0 1 0 0 1 .275 c-Ellis ph 1 0 0 0 0 0 .000 Clemens 1b 3 0 0 0 0 1 .257 Sosa 3b 3 0 0 0 0 2 .254 Stubbs c 2 0 1 0 0 1 .242 b-Realmuto ph-c 1 0 0 0 0 0 .256 Totals 31 2 6 1 1 12

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 1 1 0 1 0 .295 Lindor ss 3 0 0 0 1 0 .220 McNeil 2b 4 0 1 1 0 0 .287 Alonso 1b 3 0 0 0 1 2 .235 Baty 3b 4 1 1 0 0 0 .240 S.Marte rf 2 1 0 0 0 0 .243 Vogelbach dh 2 0 0 0 0 0 .215 a-Vientos ph-dh 0 0 0 1 0 0 .192 Canha lf 2 1 1 2 1 0 .245 Álvarez c 3 0 0 0 0 1 .252 Totals 26 4 4 4 4 3

Philadelphia 200 000 000 2 6 0 New York 001 201 00x 4 4 1

a-sacrificed for Vogelbach in the 6th. b-grounded out for Stubbs in the 8th. c-flied out for Marsh in the 9th.

E – Álvarez (3). LOB – Philadelphia 4, New York 5. 2B – Baty (6). HR – Canha (5), off Walker. RBIs – Castellanos (29), McNeil (17), Canha 2 (18), Vientos (4). SB – S.Marte (16). SF – Castellanos, Vientos. S – S.Marte.

Runners left in scoring position – Philadelphia 1 (Clemens); New York 2 (Alonso, Vogelbach). RISP – Philadelphia 0 for 1; New York 2 for 5.

Runners moved up – S.Marte. GIDP – Stott.

DP – New York 1 (Alonso, Lindor, Alonso).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Walker, L, 4-3 4⅔ 2 3 3 3 2 74 5.65 Strahm 2⅔ 2 1 1 1 1 41 3.20 Soto 1⅔ 0 0 0 0 0 15 5.48 Kimbrel 1⅔ 0 0 0 0 0 12 5.57

New York IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, W, 5-2 7⅔ 5 2 1 1 9 101 3.21 Brigham, H, 4 1⅔ 0 0 0 0 1 15 3.26 Raley, H, 13 1 0 0 0 2 16 2.84 Smith, S, 2-2 ⅓ 0 0 0 0 0 1 3.86

Inherited runners-scored – Smith 1-0. HBP – Walker (S.Marte).

Umpires – Home, Tripp Gibson; First, Edwin Jimenez; Second, Edwin Moscoso; Third, Chris Guccione.

T – 2:32. A – 38,302 (42,136).