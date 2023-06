Major League Baseball box scores for Thursday, June 15, 2023

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer dh 4 0 0 0 0 1 .256 Bichette ss 4 0 1 0 0 1 .318 Varsho lf 4 0 1 0 0 0 .228 Guerrero Jr. 1b 4 0 2 0 0 1 .284 Merrifield 2b 3 0 1 0 1 2 .308 Chapman 3b 4 0 0 0 0 3 .267 Kiermaier cf 4 0 0 0 0 2 .287 Jansen c 4 2 3 2 0 0 .214 Biggio rf 3 0 0 0 1 1 .192 Totals 34 2 8 2 2 11

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Hays lf 5 2 2 1 0 1 .306 Rutschman dh 5 1 3 1 0 1 .282 Santander rf 3 1 2 1 1 0 .263 Henderson 3b 4 0 1 1 0 1 .241 Urías 1b 4 0 0 0 0 3 .272 McCann c 4 0 1 0 0 0 .187 Mateo ss 4 0 2 0 0 1 .234 Ortiz 2b 2 0 0 0 0 1 .241 a-Frazier ph-2b 2 0 0 0 0 0 .234 McKenna cf 1 0 0 0 1 1 .225 b-Hicks ph-cf 2 0 0 0 0 1 .333 Totals 36 4 11 4 2 10

Toronto 001 010 000 2 8 1 Baltimore 100 011 01x 4 11 0

a-flied out for Ortiz in the 6th. b-struck out for McKenna in the 6th.

E – Guerrero Jr. (3). LOB – Toronto 7, Baltimore 10. 2B – Merrifield (15), Bichette (13). HR – Jansen 2 (8), off Wells; Rutschman (9), off Kikuchi; Hays (8), off Swanson. RBIs – Jansen 2 (28), Henderson (26), Rutschman (29), Santander (38), Hays (29). SB – Mateo 2 (20). CS – Merrifield (5).

Runners left in scoring position – Toronto 4 (Chapman, Varsho, Springer, Kiermaier); Baltimore 4 (Hays, McCann, Henderson, Mateo). RISP – Toronto 0 for 6; Baltimore 2 for 9.

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi 4 6 2 2 2 7 94 4.31 García, L, 1-3 1⅔ 4 1 1 0 2 26 5.65 Mayza ⅓ 0 0 0 0 0 1 1.52 Pearson 1⅔ 0 0 0 0 1 11 1.96 Swanson 1⅔ 1 1 1 0 0 13 2.76

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Wells, W, 6-2 6 5 2 2 1 8 90 3.20 Cano, H, 15 1⅔ 3 0 0 1 1 25 1.03 Bautista, S, 18-22 1⅓ 0 0 0 0 2 18 1.11

Inherited runners-scored – García 1-0, Mayza 2-0, Bautista 2-0. WP – Kikuchi.

Umpires – Home, Carlos Torres; First, Brock Ballou; Second, Ron Kulpa; Third, Junior Valentine.

T – 2:45. A – 22,555 (45,971).