Major League Baseball box scores for Thursday, June 2, 2022

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Arozarena lf 5 0 0 0 0 0 .251 Margot rf 3 1 2 0 2 0 .322 Kiermaier cf 0 0 0 0 0 0 .226 Ramírez 1b 5 1 2 0 0 2 .279 Díaz 3b 4 0 2 1 1 0 .266 Mejía dh 4 1 1 0 1 0 .247 Paredes 2b 2 0 0 1 2 0 .200 Zunino c 4 0 1 0 0 0 .151 Bruján ss 3 0 1 1 1 0 .150 Phillips cf-rf 3 0 0 0 0 2 .188 Totals 33 3 9 3 7 4

Texas AB R H BI BB SO Avg. Smith 3b 3 0 1 0 0 0 .444 Semien ss 4 1 1 1 0 1 .194 Calhoun rf 3 0 0 0 1 0 .255 Garver dh 4 0 0 0 0 2 .217 Heim c 4 0 2 0 0 0 .263 García cf 4 0 2 0 0 0 .232 Lowe 1b 2 0 0 0 0 1 .261 a-Huff ph-1b 2 0 0 0 0 1 .370 Reks lf 2 0 0 0 0 0 .227 b-White ph-lf 1 0 0 0 0 1 .218 Culberson 2b 3 0 0 0 0 1 .220 Totals 32 1 6 1 1 7

Tampa Bay 012 000 000 3 9 0 Texas 000 001 000 1 6 0

a-struck out for Lowe in the 7th. b-struck out for Reks in the 7th.

LOB – Tampa Bay 11, Texas 6. 2B – Mejía (5), Bruján (3), Smith (1), Heim (6). HR – Semien (2), off Kluber. RBIs – Bruján (4), Díaz (12), Paredes (9), Semien (18). SB – Arozarena (8). S – Phillips.

Runners left in scoring position – Tampa Bay 6 (Bruján 2, Phillips, Margot 2, Díaz); Texas 3 (Garver 2, White). RISP – Tampa Bay 2 for 10; Texas 1 for 7.

Runners moved up – Paredes, Calhoun. GIDP – Mejía.

DP – Texas 2 (Semien, Culberson, Lowe; Culberson, Semien, Huff).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Kluber, W, 2-2 6⅔ 4 1 1 0 4 69 3.73 Adam, H, 6 ⅓ 2 0 0 0 1 12 0.83 Raley, H, 7 0 0 0 0 2 9 2.57 Armstrong, H, 1 0 0 0 0 0 12 0.00 Feyereisen, H, 7 ⅓ 0 0 0 1 0 9 0.00 Thompson, S, 3-6 1⅔ 0 0 0 0 0 8 6.50

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Hearn, L, 3-4 4⅔ 6 3 3 4 3 89 5.48 Richards 2⅔ 1 0 0 1 1 36 4.24 Burke 2⅔ 2 0 0 1 0 29 1.01 Martin 1⅔ 0 0 0 1 0 14 4.42

Inherited runners-scored – Raley 2-0, Feyereisen 1-0. HBP – Armstrong (Smith).

Umpires – Home, Ryan Wills; First, Jerry Meals; Second, Ed Hickox; Third, Vic Carapazza.

T – 3:04. A – 17,097 (40,300).