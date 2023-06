Major League Baseball box scores for Thursday, June 22, 2023

Boston AB R H BI BB SO Avg. Ja.Duran cf 4 0 0 0 0 2 .286 Turner dh 4 0 1 0 0 0 .284 Yoshida lf 4 0 0 0 0 0 .304 Devers 3b 3 0 1 0 0 0 .238 Duvall rf 3 0 0 0 0 2 .300 Casas 1b 3 0 0 0 0 2 .216 Wong c 3 0 0 0 0 3 .238 D.Hamilton ss 3 0 1 0 0 0 .333 Reyes 2b 1 0 0 0 0 0 .303 Hernández 2b 2 0 0 0 0 0 .224 Totals 30 0 3 0 0 9

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Julien 2b 1 0 0 0 0 1 .255 a-Solano ph-1b 1 0 0 0 2 0 .277 Correa ss 4 1 1 1 0 0 .216 Kirilloff 1b 1 0 0 0 0 1 .262 b-Farmer ph-2b 2 1 0 0 1 0 .262 Buxton dh 4 2 2 2 0 0 .215 Kepler rf 4 0 1 0 0 1 .201 Lewis 3b 4 0 2 1 0 0 .319 Jeffers c 4 1 2 0 0 1 .255 Castro lf 4 1 1 0 0 0 .248 Taylor cf 4 0 1 2 0 1 .223 Totals 33 6 10 6 3 5

Boston 000 000 000 0 3 0 Minnesota 221 010 00x 6 10 0

a-walked for Julien in the 2nd. b-flied out for Kirilloff in the 2nd.

LOB – Boston 3, Minnesota 6. 2B – Taylor (9), Jeffers (7). HR – Correa (10), off Garza; Buxton (12), off Garza; Buxton (13), off Walter. RBIs – Correa (36), Buxton 2 (27), Taylor 2 (24), Lewis (12). SB – Lewis (1).

Runners left in scoring position – Boston 0; Minnesota 2 (Castro, Taylor). RISP – Boston 0 for 0; Minnesota 2 for 8.

Runners moved up – Buxton, Kepler.

DP – Boston 1 (D.Hamilton, Ja.Duran, Devers, Ja.Duran).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Garza, L, 0-2 1⅔ 4 3 3 0 2 32 5.14 Walter 6 6 3 3 3 2 92 4.05 Jacques ⅓ 0 0 0 0 1 5 2.08

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Ryan, W, 8-4 9⅔ 3 0 0 0 9 112 2.98

Inherited runners-scored – Walter 1-1, Jacques 1-0.

Umpires – Home, Chris Guccione; First, Edwin Moscoso; Second, Nate Tomlinson; Third, David Rackley.

T – 2:15. A – 28,553 (38,544).