Major League Baseball box scores for Thursday, June 29, 2023

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b-1b 4 1 1 0 2 1 .227 Torres dh 5 1 2 2 0 0 .248 Rizzo 1b 3 1 1 0 0 0 .269 McKinney rf 1 0 0 0 0 1 .276 Stanton rf 4 1 1 2 0 0 .198 Cabrera 2b 0 0 0 0 0 0 .193 Bader cf 4 2 3 1 1 0 .268 Donaldson 3b 5 1 1 2 0 1 .143 Kiner-Falefa lf 4 1 2 3 0 1 .247 Volpe ss 4 1 2 0 1 0 .212 Trevino c 4 1 0 0 0 1 .210 Totals 38 10 13 10 4 5

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp 2b 5 1 1 0 0 0 .180 Noda 1b 4 1 0 0 1 1 .228 Bleday lf 1 2 0 1 2 0 .207 Brown dh 4 0 3 1 0 1 .203 Pérez c 3 0 1 1 0 0 .237 Peterson 3b 3 0 1 0 0 0 .212 a-Bride ph-3b 1 0 0 0 0 0 .196 Capel rf 2 0 0 0 1 1 .264 b-Rooker ph-rf 1 0 1 1 0 0 .239 Wade ss 3 0 0 0 0 1 .206 c-Díaz ph-ss 1 0 0 0 0 0 .200 Ruiz cf 4 0 1 0 0 2 .260 Totals 32 4 8 4 4 6

New York 010 108 000 10 13 1 Oakland 102 000 010 4 8 1

a-pinch hit for Peterson in the 8th. b-singled for Capel in the 8th. c-grounded out for Wade in the 8th.

E – Trevino (2), Noda (4). LOB – New York 9, Oakland 7. 2B – Bader (4), Stanton (5), Peterson (6). HR – Kiner-Falefa (5), off Harris; Donaldson (8), off Harris. RBIs – Kiner-Falefa 3 (22), Donaldson 2 (13), Torres 2 (32), Stanton 2 (19), Bader (22), Bleday (12), Brown (19), Pérez (16), Rooker (39). SB – Capel (5). SF – Kiner-Falefa, Bleday, Pérez.

Runners left in scoring position – New York 3 (Kiner-Falefa, Volpe, Stanton); Oakland 4 (Kemp, Díaz, Wade, Peterson). RISP – New York 4 for 10; Oakland 2 for 11.

Runners moved up – Rizzo, Donaldson. GIDP – Torres, Kemp.

DP – New York 1 (LeMahieu, Volpe); Oakland 1 (Wade, Kemp, Noda).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Schmidt, W, 3-6 5⅓ 5 3 3 3 3 93 4.37 Marinaccio 0 0 0 0 1 15 3.06 Hamilton 1⅔ 1 0 0 0 0 10 1.17 Ramirez 1⅔ 2 1 1 1 0 30 1.93 Abreu 1⅔ 0 0 0 0 2 8 3.00

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Harris, L, 2-2 5⅓ 9 5 4 2 2 91 5.17 Erceg ⅔ 3 5 4 1 0 26 4.05 Waldichuk 2 1 0 0 1 2 45 6.78 Pruitt 1⅔ 0 0 0 0 1 7 3.38

Erceg pitched to 6 batters in the 6th

Inherited runners-scored – Marinaccio 1-0, Erceg 1-1, Waldichuk 2-1. HBP – Erceg 2 (Trevino,Rizzo), Waldichuk (Cabrera). WP – Waldichuk.

Umpires – Home, Nate Tomlinson; First, Jordan Baker; Second, Chris Guccione; Third, Edwin Moscoso.

T – 2:47. A – 14,718 (46,847)