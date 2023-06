Major League Baseball box scores for Thursday, June 8, 2023

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Castro 2b-lf-rf 4 0 1 0 0 0 .256 Kirilloff 1b 4 0 2 0 0 0 .307 Polanco dh 1 0 0 0 0 0 .250 1-Solano pr-dh 3 0 0 0 0 0 .268 Correa ss 4 1 2 1 0 0 .210 Larnach lf 2 0 0 0 0 1 .203 a-Farmer ph-2b 2 0 0 0 0 1 .270 Lewis 3b 4 0 0 0 0 2 .182 Kepler rf 2 0 0 0 0 1 .189 b-Garlick ph-lf 1 0 0 0 0 1 .192 Vázquez c 3 0 0 0 0 0 .236 Taylor cf 3 1 1 1 0 1 .228 Totals 33 2 6 2 0 7

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Lowe rf 4 0 2 0 0 0 .295 Franco ss 4 1 0 0 0 0 .303 Arozarena lf 1 1 0 0 2 0 .289 Raley 1b 3 1 1 1 0 2 .257 Ramírez dh 3 1 1 2 0 2 .295 Paredes 3b 3 0 0 0 0 1 .259 Walls 2b 3 0 0 0 0 2 .208 Bethancourt c 3 0 0 0 0 2 .237 Margot cf 3 0 0 0 0 1 .240 Totals 27 4 4 3 2 10

Minnesota 000 100 010 2 6 1 Tampa Bay 000 301 00x 4 4 0

a-grounded out for Larnach in the 6th. b-struck out for Kepler in the 7th.

1-ran for Polanco in the 1st.

E – Jax (1). LOB – Minnesota 4, Tampa Bay 1. 2B – Kirilloff (5). 3B – Raley (2). HR – Correa (7), off Chirinos; Taylor (8), off Poche; Ramírez (9), off Ober. RBIs – Correa (25), Taylor (19), Raley (25), Ramírez 2 (29).

Runners left in scoring position – Minnesota 2 (Larnach, Farmer); Tampa Bay 1 (Ramírez). RISP – Minnesota 0 for 4; Tampa Bay 1 for 3.

Runners moved up – Solano. GIDP – Franco.

DP – Minnesota 1 (Correa, Kirilloff).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Ober, L, 3-3 5⅓ 3 4 3 2 7 88 2.61 Jax 0 0 0 0 2 10 4.15 De León 2⅔ 1 0 0 0 1 26 2.31

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Chirinos, W, 3-1 5 5 1 1 0 4 65 2.60 Diekman, H, 4 1⅓ 0 0 0 0 2 18 3.86 Poche, H, 10 1⅔ 1 1 1 0 0 12 2.28 Adam, S, 10-14 1⅔ 0 0 0 0 1 13 2.96

Inherited runners-scored – Jax 2-1, Diekman 1-0.

Umpires – Home, Chris Segal; First, Ben May; Second, Jeff Nelson; Third, CB Bucknor.

T – 2:07. A – 12,584 (25,025).