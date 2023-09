Major League Baseball box scores for Thursday, Sept. 14, 2023

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Fraley dh 3 0 1 0 0 1 .267 c-Renfroe ph-dh 1 0 0 0 0 1 .133 Martini rf 2 0 0 0 1 1 .236 d-Encarnacion-Strand ph-3b 1 0 0 0 0 0 .261 Steer 3b-lf 4 1 1 1 0 2 .265 Friedl cf 3 1 1 1 1 2 .273 India 2b 4 0 0 0 0 1 .247 Votto 1b 4 0 0 0 0 0 .198 Stephenson c 3 0 0 0 0 1 .252 De La Cruz ss 0 0 0 0 2 0 .235 a-Senzel ph-rf 1 0 1 0 0 0 .233 Benson lf 2 0 0 0 0 1 .269 b-Marte ph-ss 1 0 1 0 0 0 .279 Totals 29 2 5 2 4 10

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Vierling 3b 3 2 1 4 1 1 .268 McKinstry 2b 5 0 0 0 0 1 .231 Torkelson dh 5 0 1 1 0 2 .235 Carpenter rf 4 0 1 1 0 1 .290 Rogers c 4 0 1 0 0 0 .209 Nevin 1b 3 2 1 0 0 1 .145 Baddoo lf 4 2 2 2 0 1 .224 Báez ss 4 0 1 0 0 0 .218 Meadows cf 3 2 1 0 1 0 .194 Totals 35 8 9 8 2 7

Cincinnati 000 001 001 2 5 2 Detroit 100 200 14x 8 9 1

a-singled for De La Cruz in the 8th. b-singled for Benson in the 8th. c-struck out for Fraley in the 8th. d-grounded out for Martini in the 8th.

E – De La Cruz (12), Lively (1), Báez (18). LOB – Cincinnati 4, Detroit 7. HR – Steer (21), off Olson; Friedl (14), off Cisnero; Baddoo (10), off Lively; Vierling (9), off Farmer. RBIs – Steer (79), Friedl (56), Carpenter (60), Baddoo 2 (31), Torkelson (81), Vierling 4 (37). SB – Vierling (6), De La Cruz (28), Báez (12). CS – De La Cruz (8), Báez (0).

Runners left in scoring position – Cincinnati 1 (India); Detroit 5 (McKinstry 2, Rogers, Nevin 2). RISP – Cincinnati 0 for 3; Detroit 3 for 12.

Runners moved up – Torkelson. GIDP – Martini, Encarnacion-Strand, Votto.

DP – Detroit 3 (Báez, Nevin; McKinstry, Báez, Nevin; McKinstry, Nevin).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Law, L, 4-6 1 2 1 1 0 1 27 3.93 Moll 1 0 0 0 1 0 8 1.00 Lively 4⅓ 4 3 3 0 4 63 5.22 Farmer 1⅔ 3 4 4 1 2 35 3.93

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Olson, W, 4-7 6 2 1 1 4 7 94 4.30 Vest, H, 10 1 0 0 0 0 1 12 3.07 Holton, H, 12 ⅓ 2 0 0 0 1 8 2.14 Foley, H, 24 ⅔ 0 0 0 0 0 2 2.45 Cisnero 1 1 1 1 0 1 12 5.43

Inherited runners-scored – Farmer 2-1, Foley 2-0. IBB – off Moll (Vierling). HBP – Law (Vierling), Farmer (Nevin). WP – Law.

Umpires – Home, Quinn Wolcott; First, Charlie Ramos; Second, Adrian Johnson; Third, Manny Gonzalez.

T – 2:26. A – 16,945 (41,083).