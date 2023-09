Major League Baseball box scores for Thursday, Sept. 21, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 2 0 0 0 0 2 .262 a-Davis ph-3b 1 0 0 0 1 1 .249 Flores 3b-1b 3 0 0 0 1 0 .286 Pederson dh 4 1 1 1 0 2 .245 Conforto lf 4 0 0 0 0 1 .244 Estrada 2b 4 0 0 0 0 2 .276 Yastrzemski rf 3 1 0 0 0 3 .242 Luciano ss 3 0 1 0 1 2 .286 Sabol c 3 0 0 0 1 2 .242 Fitzgerald cf 2 0 1 1 1 0 .500 Totals 29 2 3 2 5 15

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts rf-2b-rf 3 0 0 0 1 0 .309 Freeman 1b 4 1 1 0 0 1 .333 Smith c 4 1 1 0 0 0 .262 Martinez dh 3 1 2 3 0 1 .271 Muncy 3b 4 1 0 0 0 1 .211 Rosario 2b 2 0 1 0 0 0 .250 b-Heyward ph-rf 1 0 0 0 0 0 .275 c-Rojas ph-ss 1 0 1 0 0 0 .237 Taylor lf 4 2 2 1 0 0 .240 Outman cf 4 1 1 0 0 1 .243 Hernández ss-2b 2 0 0 1 0 1 .255 Totals 32 7 9 5 1 5

San Francisco 000 011 000 2 3 2 Los Angeles 001 101 22x 7 9 0

a-struck out for Wade Jr. in the 5th. b-lined out for Rosario in the 7th. c-singled for Heyward in the 8th.

E – Flores (7), Davis (9). LOB – San Francisco 6, Los Angeles 4. 2B – Fitzgerald (1), Taylor (15), Outman (15). 3B – Smith (2). HR – Pederson (15), off Vesia; Martinez (30), off Harrison. RBIs – Fitzgerald (1), Pederson (51), Hernández (25), Martinez 3 (95), Taylor (53). SB – Freeman (21). SF – Hernández, Martinez.

Runners left in scoring position – San Francisco 4 (Flores 2, Davis 2); Los Angeles 2 (Outman, Taylor). RISP – San Francisco 0 for 2; Los Angeles 2 for 6.

Runners moved up – Outman, Smith. GIDP – Pederson.

DP – Los Angeles 1 (Freeman, Hernández, Freeman).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Harrison 5⅓ 3 2 2 1 2 75 4.85 Brebbia, L, 3-1 ⅔ 1 1 1 0 1 13 3.41 Jackson 1 1 2 1 0 1 13 3.13 Alexander 1 4 2 2 0 1 20 4.66

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sheehan 4⅔ 0 1 1 4 9 93 5.13 Vesia 1 1 1 1 0 1 13 4.60 S.Miller, W, 2-0 1 2 0 0 0 2 28 1.85 Brasier, H, 10 ⅓ 0 0 0 1 0 8 0.74 Kelly, H, 2 1 0 0 0 0 1 15 2.45 Phillips 1 0 0 0 0 2 14 2.15

Inherited runners-scored – Vesia 3-0, Brasier 2-0. HBP – Sheehan (Yastrzemski). WP – Jackson(2).

Umpires – Home, Erich Bacchus; First, Laz Diaz; Second, Mike Estabrook; Third, Andy Fletcher.

T – 2:38. A – 43,942 (56,000).