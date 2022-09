Major League Baseball box scores for Thursday, Sept. 22, 2022

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Edman ss-2b 4 1 0 0 1 2 .265 Donovan 2b 4 1 1 4 1 0 .279 DeJong ss 0 0 0 0 0 0 .154 Goldschmidt 1b 4 0 2 0 0 0 .321 Arenado 3b 4 0 2 0 0 0 .296 Dickerson lf 2 0 0 0 0 0 .274 a-Yepez ph-lf 2 0 0 0 0 0 .251 DeLuzio cf 0 0 0 0 0 0 .167 Pujols dh 4 0 1 0 0 0 .261 Burleson rf 2 0 0 0 0 1 .154 b-Carlson ph-rf 2 1 1 0 0 1 .238 Knizner c 4 0 0 0 0 1 .211 Nootbaar cf-lf 2 2 1 1 2 0 .219 Totals 34 5 8 5 4 5

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Profar lf 5 1 2 2 0 0 .237 Soto rf 3 0 0 0 1 1 .229 Machado 3b 2 1 1 1 2 0 .296 Drury 1b 4 0 0 0 0 2 .220 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 2 .238 Bell dh 2 1 0 0 2 0 .196 1-Liberato pr-dh 0 0 0 0 0 0 .000 Kim ss 4 0 1 0 0 2 .250 Grisham cf 4 0 0 0 0 3 .187 Campusano c 4 1 1 1 0 1 .242 Totals 32 4 5 4 5 11

St. Louis 000 010 400 5 8 2 San Diego 110 010 010 4 5 0

a-flied out for Dickerson in the 6th. b-singled for Burleson in the 7th.

1-ran for Bell in the 8th.

E – Knizner (5), Arenado (14). LOB – St. Louis 6, San Diego 6. 2B – Arenado (41), Profar (34). HR – Nootbaar (13), off Musgrove; Donovan (5), off Martinez; Profar (15), off Flaherty; Machado (30), off Helsley. RBIs – Nootbaar (37), Donovan 4 (44), Profar 2 (58), Campusano (5), Machado (94). SB – Machado (8).

Runners left in scoring position – St. Louis 4 (Dickerson 2, Edman, Yepez); San Diego 4 (Profar, Cronenworth 3). RISP – St. Louis 1 for 4; San Diego 1 for 8.

Runners moved up – Knizner, Arenado, Drury, Soto. GIDP – Goldschmidt, Drury.

DP – St. Louis 1 (Arenado, Goldschmidt); San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Drury).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 1-1 6⅔ 4 3 2 4 9 99 4.66 Matz, H, 1 1⅔ 0 0 0 0 0 8 5.44 Helsley, H, 7 1⅔ 1 1 1 1 1 21 1.32 Gallegos, S, 14-20 1⅔ 0 0 0 0 1 10 3.04

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 5⅔ 5 1 1 2 4 72 3.12 Morejon, H, 5 1⅓ 1 2 2 1 0 19 4.60 Martinez, L, 4-4, BS, 8-9 2 2 2 1 0 25 3.38 Johnson 1⅔ 0 0 0 0 1 10 3.00 Hill 1⅔ 0 0 0 0 0 13 2.82

Inherited runners-scored – Martinez 2-2.

Umpires – Home, Jansen Visconti; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Meals; Third, Brennan Miller.

T – 3:03. A – 33,389 (40,209)