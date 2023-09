Major League Baseball box scores for Thursday, Sept. 7, 2023

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Edman cf 4 0 2 3 0 2 .249 O'Neill lf 5 0 1 0 0 1 .241 Goldschmidt dh 4 0 1 0 0 2 .277 Arenado 3b 4 0 1 0 0 1 .270 Walker rf 4 1 0 0 0 0 .275 Baker 1b 2 1 0 0 1 0 .209 a-Burleson ph 0 1 0 0 1 0 .245 Gorman 2b 3 2 2 0 1 0 .236 Knizner c 2 0 0 1 0 1 .241 b-Nootbaar ph 0 0 0 0 1 0 .274 Winn ss 4 0 1 1 0 1 .167 Totals 32 5 8 5 4 8

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 5 2 2 2 0 0 .331 Albies 2b 3 1 0 0 1 1 .267 Olson 1b 3 2 2 1 1 0 .272 Ozuna dh 4 0 1 0 0 2 .272 Rosario lf 4 1 3 2 0 0 .263 d'Arnaud c 4 1 1 2 0 0 .243 Harris II cf 4 1 1 1 0 0 .294 Arcia ss 4 0 0 0 0 2 .276 Lopez 3b 3 0 0 0 1 1 .289 Totals 34 8 10 8 3 6

St. Louis 030 000 002 5 8 0 Atlanta 300 012 20x 8 10 0

a-walked for Baker in the 9th. b-walked for Knizner in the 9th.

LOB – St. Louis 6, Atlanta 5. 2B – Gorman (17), Olson (25). HR – Acuña Jr. 2 (34), off Wainwright; Olson (47), off Wainwright; Harris II (14), off Wainwright; d'Arnaud (11), off Barnes. RBIs – Knizner (29), Edman 3 (45), Winn (4), Acuña Jr. 2 (88), Rosario 2 (67), Olson (116), Harris II (47), d'Arnaud 2 (36). CS – Edman (3). SF – Edman.

Runners left in scoring position – St. Louis 4 (O'Neill 3, Arenado); Atlanta 3 (d'Arnaud 2, Harris II). RISP – St. Louis 3 for 7; Atlanta 1 for 6.

Runners moved up – Rosario. GIDP – Knizner.

DP – Atlanta 1 (Arcia, Albies, Olson).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 3-11 5⅔ 8 6 6 3 4 104 8.19 Barnes 1 2 2 2 0 1 18 12.60 Liberatore 1⅓ 0 0 0 0 1 12 5.96

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 7-1 6 6 3 3 2 4 103 2.70 Johnson, H, 6 1 0 0 0 0 2 12 2.12 Minter 1 0 0 0 0 2 15 4.02 Iglesias 1 2 2 2 2 0 30 2.89

HBP – Fried (Knizner).

Umpires – Home, Laz Diaz; First, Mike Estabrook; Second, Andy Fletcher; Third, Erich Bacchus.

T – 2:45. A – 34,349 (41,149).