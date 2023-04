Major League Baseball box scores for Wednesday, April 12

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf 5 1 2 0 0 0 .227 Noda 1b 4 1 1 0 1 1 .200 Laureano cf-rf 3 1 1 0 1 1 .256 Rooker rf 4 1 2 3 0 0 .294 1-Ruiz pr-cf 1 1 1 1 0 0 .243 Peterson 3b-2b 4 1 2 0 1 1 .243 Díaz 2b 4 0 1 0 0 0 .158 2-Allen pr-ss 1 1 0 0 0 0 .000 Aguilar dh 4 0 2 1 0 0 .270 K.Smith ss-3b 3 0 0 1 0 0 .167 Ca.Pérez c 4 1 3 2 0 0 .556 Totals 37 8 15 8 3 3

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Hays lf 4 0 0 0 1 2 .302 Rutschman dh 3 0 1 1 1 0 .391 Mountcastle 1b 4 0 0 0 0 0 .265 McCann c 4 0 0 0 0 1 .125 Urías 2b 4 1 1 0 0 1 .243 Henderson 3b 3 1 1 0 1 1 .147 Mateo ss 4 0 2 1 0 2 .313 Frazier rf 4 1 1 0 0 0 .273 McKenna cf 1 0 1 1 0 0 .250 a-Mullins ph-cf 2 1 1 1 0 0 .178 Totals 33 4 8 4 3 7

Oakland 300 010 031 8 15 1 Baltimore 020 000 200 4 8 0

a-singled for McKenna in the 7th.

1-ran for Rooker in the 8th. 2-ran for Díaz in the 8th.

E – Rooker (1). LOB – Oakland 8, Baltimore 6. 2B – Kemp (2), Mateo (1), McKenna (1). HR – Rooker (1), off Kremer; Ca.Pérez (1), off Kremer. RBIs – Rooker 3 (4), Ca.Pérez 2 (2), Aguilar (4), K.Smith (2), Ruiz (4), Mateo (6), McKenna (2), Mullins (9), Rutschman (8). SB – Ruiz (2), Laureano (2). SF – Aguilar, McKenna. S – K.Smith.

Runners left in scoring position – Oakland 0; Baltimore 1 (Mountcastle). RISP – Oakland 5 for 10; Baltimore 3 for 7.

Runners moved up – Noda, Díaz, Rutschman, Hays. GIDP – K.Smith, Aguilar, Rooker, Hays, Rutschman.

DP – Oakland 2 (K.Smith, Díaz, Noda; Peterson, Díaz, Noda); Baltimore 3 (Mateo, Urías, Mountcastle; Urías, Mountcastle; Henderson, Mountcastle).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk 6⅓ 5 3 3 3 4 107 10.20 Familia, BS, 0-1 2 1 1 0 0 12 3.38 C.Smith, W, 1-0 2⅔ 1 0 0 0 3 27 0.00

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Kremer 4⅓ 5 4 4 2 1 90 9.49 Baumann 2⅔ 2 0 0 0 0 17 1.35 Akin, L, 0-1 3 2 2 0 2 23 8.31 Ci.Pérez 1⅓ 5 2 2 1 0 22 5.40 Gillaspie 0 0 0 0 0 1 5.40

Inherited runners-scored – Familia 1-1, Baumann 2-0, Ci.Pérez 2-2, Gillaspie 3-0. HBP – Kremer (Laureano). PB – Ca.Pérez (1).

Umpires – Home, Bruce Dreckman; First, Stu Scheuwater; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.

T – 2:50. A – 10,181 (45,971).