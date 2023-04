Major League Baseball box scores for Tuesday, April 18, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. lf 3 0 0 0 1 1 .222 Estrada 2b 4 1 1 0 0 0 .333 Yastrzemski rf 3 1 1 2 1 0 .242 Davis 3b 4 0 3 0 0 1 .347 Flores 1b 4 0 2 0 0 0 .333 Crawford ss 3 0 0 0 0 1 .160 b-Ruf ph 1 0 0 0 0 0 .231 Villar dh 4 0 0 0 0 4 .176 Sabol c 2 0 0 0 0 2 .184 a-Bart ph-c 2 0 0 0 0 1 .364 Wisely cf 3 0 0 0 0 2 .000 Totals 33 2 7 2 2 12

Miami AB R H BI BB SO Avg. Berti ss 3 0 0 1 0 0 .226 Cooper 1b 4 0 1 0 0 2 .323 Arraez 2b 4 0 2 0 0 0 .458 Soler dh 4 1 3 0 0 1 .263 De La Cruz lf 4 1 1 0 0 1 .296 Chisholm Jr. cf 3 1 1 3 1 0 .242 García rf 3 0 0 0 0 3 .150 Stallings c 3 1 1 0 0 1 .148 Segura 3b 2 0 0 0 0 0 .186 Totals 30 4 9 4 1 8

San Francisco 200 000 000 2 7 1 Miami 001 300 00x 4 9 0

a-grounded out for Sabol in the 7th. b-flied out for Crawford in the 9th.

E – Sabol (4). LOB – San Francisco 6, Miami 6. 2B – Davis (2), Stallings (3), Soler (7). HR – Yastrzemski (3), off Cabrera; Chisholm Jr. (3), off Junis. RBIs – Yastrzemski 2 (7), Berti (5), Chisholm Jr. 3 (8). SB – Estrada (3), García (1), Chisholm Jr. (5). CS – Yastrzemski (2). SF – Berti. S – Segura.

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Villar 3); Miami 3 (Segura, García 2). RISP – San Francisco 1 for 6; Miami 3 for 9.

Runners moved up – Crawford 2. GIDP – De La Cruz.

DP – San Francisco 1 (Estrada, Flores).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood 2⅓ 1 1 1 1 3 33 1.80 Junis, L, 2-1 2 6 3 3 0 1 47 4.26 Stripling 2⅓ 2 0 0 0 3 36 7.30 Ta.Rogers 0 0 0 0 1 10 15.75

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Cabrera, W, 1-1 6⅔ 6 2 2 2 8 92 4.08 Scott, H, 1 1⅔ 0 0 0 0 1 12 5.40 Floro, H, 4 1⅔ 0 0 0 0 1 9 0.00 Puk, S, 3-3 1⅔ 1 0 0 0 2 18 1.12

Inherited runners-scored – Junis 1-1, Ta.Rogers 2-0.

Umpires – Home, Lance Barrett; First, Charlie Ramos; Second, Alfonso Marquez; Third, Doug Eddings.

T – 2:27. A – 8,783 (37,446).