Major League Baseball box scores for Tuesday, April 25, 2023

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Nootbaar rf 3 0 0 0 0 2 .250 b-O'Neill ph-lf 1 1 1 1 0 0 .264 Goldschmidt 1b 4 0 2 2 0 0 .287 Gorman dh 4 0 0 0 0 1 .293 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .272 Contreras c 4 0 2 0 0 1 .273 Burleson lf-rf 3 0 0 0 0 1 .239 Carlson cf 3 1 2 0 0 1 .234 Donovan 2b 2 0 0 0 0 1 .264 a-DeJong ph-ss 2 0 1 0 0 0 .444 Edman ss-2b 4 2 1 1 0 0 .267 Totals 34 4 9 4 0 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. lf 4 0 1 0 0 0 .218 Conforto rf 3 0 1 0 1 1 .200 Davis 3b 3 0 0 0 1 0 .292 Pederson dh 4 1 1 0 0 1 .250 Yastrzemski cf 4 2 2 2 0 1 .291 Estrada 2b 4 1 1 0 0 2 .310 Crawford ss 4 0 0 0 0 2 .154 Sabol c 4 1 2 2 0 2 .224 Villar 1b 3 0 0 0 0 0 .152 Totals 33 5 8 4 2 9

St. Louis 001 000 030 4 9 3 San Francisco 010 100 003 5 8 1

Two outs when winning run scored.

a-singled for Donovan in the 8th. b-doubled for Nootbaar in the 8th.

E – Contreras (2), Carlson (1), Edman (4), Villar (1). LOB – St. Louis 5, San Francisco 4. 2B – O'Neill (4), Yastrzemski (6). HR – Edman (4), off Manaea; Yastrzemski (5), off Woodford; Sabol (4), off Helsley. RBIs – Edman (9), O'Neill (6), Goldschmidt 2 (11), Yastrzemski 2 (13), Sabol 2 (8). S – Burleson.

Runners left in scoring position – St. Louis 2 (Edman, Arenado); San Francisco 1 (Yastrzemski). RISP – St. Louis 2 for 7; San Francisco 1 for 5.

Runners moved up – Gorman. LIDP – Donovan. GIDP – Davis.

DP – St. Louis 1 (DeJong, Edman, Goldschmidt); San Francisco 1 (Villar).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Woodford 5⅓ 5 2 2 1 4 92 5.47 Cabrera 1 0 0 0 0 4 27 2.79 Gallegos, H, 2 1⅔ 1 0 0 1 0 14 0.00 Helsley, L, 0-2, BS, 3-6 2 3 0 0 1 18 1.93

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Brebbia 1⅓ 1 0 0 0 2 24 4.82 Manaea 1⅓ 1 1 1 0 2 13 6.61 Junis 1⅔ 1 0 0 0 1 21 3.95 Ta.Rogers 1⅓ 1 0 0 0 1 14 8.22 Ty.Rogers, H, 2 2⅔ 0 0 0 0 1 21 0.68 Alexander, BS, 0-1 ⅓ 3 3 3 0 0 11 4.66 Doval 1 0 0 0 1 12 2.79 Hjelle, W, 1-0 1⅔ 1 0 0 0 0 10 6.75

Inherited runners-scored – Manaea 1-0, Doval 2-2. HBP – Hjelle (Carlson).

Umpires – Home, Jeremie Rehak; First, Paul Emmel; Second, Chad Fairchild; Third, Nic Lentz.

T – 2:34. A – 20,797 (41,915).