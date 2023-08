Major League Baseball box scores for Tuesday, Aug. 15, 2023

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kwan lf 4 1 2 1 0 0 .274 Ramírez 3b 4 1 2 0 0 0 .284 Giménez 2b 4 0 0 0 0 1 .244 Calhoun 1b 4 0 1 2 0 1 .294 Gonzalez dh 3 0 1 0 0 0 .246 Brennan rf 4 0 0 0 0 1 .251 Arias ss 4 0 0 0 0 1 .197 Naylor c 4 0 0 0 0 1 .189 Straw cf 2 1 1 0 2 0 .237 Totals 33 3 7 3 2 5

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Newman 3b 3 0 1 0 0 0 .253 Maile c 1 0 0 0 0 0 .250 McLain 2b 3 0 0 0 1 0 .294 De La Cruz ss 4 0 1 0 0 1 .263 Steer lf 3 0 1 0 1 0 .272 Ramos dh 4 0 0 0 0 3 .250 Encarnacion-Strand 1b-3b 4 0 1 0 0 2 .250 Fairchild cf 2 0 0 0 0 1 .230 a-Friedl ph-cf 2 0 0 0 0 1 .276 Stephenson c 2 0 1 0 0 1 .242 b-Benson ph-rf 1 0 1 0 0 0 .286 Hopkins rf 1 0 0 0 1 1 .185 c-Votto ph-1b 1 0 0 0 0 1 .209 Totals 31 0 6 0 3 11

Cleveland 200 000 100 3 7 0 Cincinnati 000 000 000 0 6 1

a-struck out for Fairchild in the 7th. b-doubled for Stephenson in the 7th. c-struck out for Hopkins in the 7th.

E – Hopkins (3). LOB – Cleveland 6, Cincinnati 7. 2B – Ramírez (29), Benson (11). RBIs – Calhoun 2 (5), Kwan (41). SB – Brennan (8), Straw 2 (15).

Runners left in scoring position – Cleveland 4 (Giménez, Ramírez, Arias 2); Cincinnati 3 (Ramos, Fairchild, Votto). RISP – Cleveland 2 for 9; Cincinnati 0 for 4.

Runners moved up – Ramírez, Steer. GIDP – Kwan, Newman.

DP – Cleveland 2 (Arias, Giménez, Calhoun; Brennan, Arias, Brennan); Cincinnati 1 (Encarnacion-Strand, De La Cruz, Encarnacion-Strand).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Allen, W, 6-5 6 4 0 0 3 7 87 3.33 De Los Santos, H, 13 1 1 0 0 0 3 20 2.86 Stephan, H, 20 1 0 0 0 0 0 12 2.92 Clase, S, 32-41 1 1 0 0 0 1 19 3.15

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Ashcraft, L, 6-8 7 7 3 3 2 2 102 4.89 Young 2 0 0 0 0 3 24 2.96

HBP – Ashcraft (Gonzalez).

Umpires – Home, Alan Porter; First, John Bacon; Second, Jim Wolf; Third, Mike Muchlinski.

T – 2:27. A – 26,290 (43,891).