Major League Baseball box scores for Tuesday, July 18, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf 3 1 1 1 0 1 .333 a-Pederson ph-lf 1 1 1 1 1 0 .240 Flores 1b-3b 5 1 3 1 0 0 .286 Conforto dh 5 0 0 1 0 1 .239 1-Sabol pr-dh 0 0 0 0 0 0 .251 Davis 3b 2 0 0 0 1 0 .268 b-Wade Jr. ph-1b 2 0 0 0 0 1 .277 Bailey c 4 0 0 0 0 1 .277 Yastrzemski rf 3 0 0 0 1 1 .245 Matos cf 4 0 0 0 0 0 .247 Schmitt ss 3 0 0 0 1 1 .223 Wisely 2b 4 1 1 0 0 2 .194 Totals 36 4 6 4 4 8

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. De La Cruz 3b 3 0 0 0 1 2 .291 Friedl cf 4 0 0 0 0 0 .289 McLain ss 4 1 1 1 0 1 .298 Fraley rf 4 0 0 0 0 1 .266 India 2b 4 1 3 1 0 1 .251 Votto 1b 4 0 0 0 0 2 .217 Encarnacion-Strand dh 3 0 0 0 0 0 .000 Stephenson c 3 0 0 0 0 0 .246 Benson lf 3 0 0 0 0 3 .280 Totals 32 2 4 2 1 10

San Francisco 001 001 000 2 4 6 0 Cincinnati 100 000 100 0 2 4 0

a-walked for Slater in the 8th. b-struck out for Davis in the 8th.

1-ran for Conforto in the 10th.

LOB – San Francisco 8, Cincinnati 2. 2B – Flores 2 (13), Wisely (5), Pederson (6), India (18). HR – Slater (4), off Williamson; Flores (9), off Williamson; McLain (8), off Webb; India (14), off Webb. RBIs – Slater (14), Flores (25), Pederson (32), Conforto (50), McLain (30), India (50). SB – De La Cruz (17). CS – De La Cruz 2 (3).

Runners left in scoring position – San Francisco 5 (Yastrzemski 2, Bailey, Slater, Conforto); Cincinnati 2 (Stephenson, Votto). RISP – San Francisco 1 for 9; Cincinnati 0 for 6.

Runners moved up – Flores, Wade Jr., Encarnacion-Strand. GIDP – Wisely.

DP – Cincinnati 1 (India, McLain, Votto).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb 7⅔ 4 2 2 0 7 86 3.11 Walker 1⅔ 0 0 0 0 1 12 2.88 Ty.Rogers, W, 3-4 1⅔ 0 0 0 1 0 17 2.20 Doval, S, 29-31 1⅔ 0 0 0 0 2 13 2.45

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Williamson 6⅔ 4 2 2 3 3 98 4.96 Cruz 1⅔ 0 0 0 0 2 15 4.42 Young ⅓ 1 0 0 1 0 12 2.45 Sims 0 0 0 0 2 10 3.38 Díaz 1⅔ 0 0 0 0 1 13 1.94 Gibaut, L, 8-2 1⅔ 1 2 1 0 0 21 3.28

Inherited runners-scored – Sims 2-0. HBP – Sims (Bailey).

Umpires – Home, Tom Hanahan; First, Gabe Morales; Second, Adam Beck; Third, Dan Lassogna-DUP.

T – 2:36. A – 19,229 (43,891).