Major League Baseball box scores for Tuesday, July 4, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 4 0 0 0 0 3 .255 Diaz 2b 3 0 0 0 0 0 .218 d-Brown ph-lf-rf 1 0 0 0 0 0 .201 Rooker rf 3 0 0 0 0 2 .240 1-Wade pr-lf 0 1 0 0 0 0 .293 Díaz 3b 2 0 0 0 0 0 .202 a-Peterson ph-3b 1 0 0 0 0 0 .208 Langeliers c 4 0 1 0 0 3 .204 Noda 1b 3 0 1 1 1 2 .230 Piña dh 2 0 0 0 0 1 .000 b-Bleday ph-dh 2 0 0 0 0 0 .209 Allen ss 3 0 0 0 0 1 .190 Kemp lf-2b 3 0 0 0 0 0 .193 Totals 31 1 2 1 1 12

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Vierling cf 4 0 2 0 1 0 .279 Torkelson 1b 5 0 0 0 0 2 .224 Ibáñez rf 3 0 0 0 0 0 .233 c-Carpenter ph-rf 0 0 0 0 1 0 .268 Báez ss 4 0 0 0 0 2 .220 Rogers c 4 0 1 0 0 1 .204 Schoop 3b 3 0 0 0 0 0 .205 e-McKinstry ph-3b 1 0 0 0 0 1 .250 Cabrera dh 4 0 2 0 0 1 .245 2-Marisnick pr 0 0 0 0 0 0 .217 Haase lf 4 0 0 0 0 2 .213 Short 2b 4 0 1 0 0 1 .225 Totals 36 0 6 0 2 10

Oakland 000 000 000 1 1 2 0 Detroit 000 000 000 0 0 6 0

a-flied out for Díaz in the 7th. b-popped out for Piña in the 8th. c-walked for Ibáñez in the 8th. d-flied out for Diaz in the 9th. e-struck out for Schoop in the 9th.

1-ran for Rooker in the 10th. 2-ran for Cabrera in the 10th.

LOB – Oakland 4, Detroit 9. RBIs – Noda (33). SB – Vierling (5). S – Peterson.

Runners left in scoring position – Oakland 0; Detroit 5 (Torkelson, Short, Báez 3). RISP – Oakland 1 for 2; Detroit 0 for 10.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears 7⅓ 5 0 0 0 4 90 4.09 Erceg 1 0 0 1 2 20 4.84 Fujinami, W, 5-7 1⅔ 0 0 0 0 3 12 9.35 May, S, 6-8 1⅔ 0 0 0 1 1 20 5.16

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal 4⅔ 0 0 0 0 6 57 0.00 Olson 5⅔ 1 0 0 1 5 70 4.02 Holton, L, 0-1 1⅔ 1 1 0 0 1 11 2.01

Inherited runners-scored – Erceg 1-0. HBP – Skubal (Rooker).

Umpires – Home, Bill Miller; First, Roberto Ortiz; Second, Chad Whitson; Third, Rob Drake.

T – 2:33. A – 26,749 (41,083).