Major League Baseball box scores for Tuesday, June 13, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 5 1 2 0 1 1 .276 Estrada 2b 5 1 2 1 1 2 .294 Pederson dh 2 2 1 0 1 0 .286 a-Flores ph-dh 2 0 1 0 1 0 .255 Davis 3b 2 0 1 0 0 1 .286 Sabol lf 2 1 1 1 1 0 .252 Conforto rf 6 1 4 3 0 0 .250 Haniger lf 1 0 0 0 0 1 .230 1-Schmitt pr-3b 4 1 1 1 0 2 .276 Yastrzemski cf 4 2 1 2 1 0 .249 Bailey c 5 1 2 2 0 0 .323 Crawford ss 3 1 1 1 1 1 .205 Totals 41 11 17 11 7 8

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Donovan 2b-3b 4 1 1 0 1 0 .257 Goldschmidt 1b 3 1 2 1 1 1 .290 Baker 1b 1 0 0 0 0 0 .286 Gorman dh 4 0 0 0 1 2 .252 Arenado 3b 3 0 2 0 0 0 .285 b-Burleson ph-lf 1 0 0 0 0 0 .223 Contreras c 3 1 0 0 1 3 .198 Carlson rf-cf 3 0 0 1 0 0 .235 J.Walker lf-rf 3 0 1 1 1 1 .288 DeJong ss 4 0 0 0 0 3 .224 Edman cf-2b 4 0 1 0 0 0 .237 Totals 33 3 7 3 5 10

San Francisco 201 033 002 11 17 0 St. Louis 200 000 010 3 7 1

a-popped out for Pederson in the 5th. b-flied out for Arenado in the 8th.

1-ran for Haniger in the 3rd.

E – J.Walker (1). LOB – San Francisco 13, St. Louis 9. 2B – Conforto (4), Wade Jr. 2 (11), Flores (9), Donovan (6), Arenado (10), J.Walker (5). HR – Yastrzemski (7), off Cabrera; Bailey (3), off Cabrera. RBIs – Conforto 3 (36), Schmitt (19), Bailey 2 (16), Crawford (17), Yastrzemski 2 (18), Estrada (25), Sabol (21), Goldschmidt (31), Carlson (15), J.Walker (16). SF – Sabol. S – Crawford.

Runners left in scoring position – San Francisco 8 (Pederson, Flores 2, Bailey 2, Schmitt, Haniger, Conforto); St. Louis 5 (Edman 2, J.Walker, Gorman, Contreras). RISP – San Francisco 6 for 16; St. Louis 3 for 10.

GIDP – Gorman.

DP – San Francisco 1 (Estrada, Crawford, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 4⅔ 5 2 2 2 5 79 3.09 Jackson, W, 1-0 1⅔ 1 0 0 0 3 19 1.69 Winn, S, 1-1 4⅔ 1 1 1 3 2 55 2.25

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 3-5 4⅓ 10 6 6 3 3 101 4.64 Cabrera 1 4 3 3 1 2 37 5.61 Woodford 2⅓ 3 2 2 3 3 59 5.57 VerHagen 0 0 0 0 0 8 4.70

Inherited runners-scored – Cabrera 2-1, VerHagen 2-0. HBP – Flaherty (Haniger), Winn (Carlson).

Umpires – Home, Tripp Gibson; First, Gabe Morales; Second, Adam Beck; Third, Dan Iassogna.

T – 3:17. A – 40,917 (44,494).