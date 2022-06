Major League Baseball box scores for Tuesday, June 21, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. González rf-lf 3 0 0 1 1 2 .302 Yastrzemski cf-rf 4 1 1 2 1 0 .257 Longoria 3b 4 1 1 0 1 1 .213 Pederson lf 4 1 1 1 1 0 .271 1-Slater pr-cf 0 1 0 0 0 0 .242 Belt 1b 5 1 2 0 0 3 .239 Estrada 2b-ss 5 1 2 1 0 2 .267 La Stella dh 4 2 1 0 0 2 .244 Crawford ss 1 1 1 1 0 0 .227 Flores 2b 3 1 2 2 0 0 .242 Wynns c 4 2 3 4 0 0 .320 Totals 37 12 14 12 4 10

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 5 2 3 2 0 1 .282 Swanson ss 5 2 2 0 0 0 .295 Riley 3b 4 1 1 0 1 1 .256 Olson 1b 5 2 2 6 0 0 .251 d'Arnaud c 5 1 1 0 0 0 .256 Ozuna dh 5 1 1 2 0 3 .227 Duvall lf 3 0 0 0 1 0 .203 Arcia 2b 4 0 1 0 0 1 .333 Harris II cf 3 1 1 0 0 0 .345 Totals 39 10 12 10 2 6

San Francisco 040 202 103 12 14 1 Atlanta 023 200 102 10 12 1

1-ran for Pederson in the 9th.

E – Estrada (6), Riley (7). LOB – San Francisco 5, Atlanta 5. 2B – Wynns (2), Yastrzemski (16). HR – Wynns (1), off Strider; Pederson (15), off McHugh; Ozuna (13), off DeSclafani; Olson (9), off DeSclafani; Acuña Jr. (7), off Littell; Olson (10), off Doval. RBIs – Crawford (30), Wynns 4 (5), González (24), Yastrzemski 2 (25), Pederson (37), Estrada (28), Flores 2 (37), Ozuna 2 (28), Olson 6 (38), Acuña Jr. 2 (18). SF – Crawford, González.

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Yastrzemski, Longoria); Atlanta 2 (d'Arnaud, Acuña Jr.). RISP – San Francisco 5 for 9; Atlanta 1 for 4.

GIDP – Swanson.

DP – San Francisco 1 (Crawford, Estrada, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 3⅔ 6 5 5 1 3 55 7.71 Littell 1⅔ 1 2 2 0 0 19 5.19 Rogers, W, 1-3 2⅔ 0 0 0 0 1 24 5.01 Brebbia, H, 6 1 1 1 1 0 14 3.14 McGee, H, 4 ⅓ 0 0 0 0 0 5 5.50 Leone, H, 9 1⅔ 2 0 0 0 1 12 2.36 Doval 1⅔ 2 2 2 0 1 21 3.19

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Strider 3 6 6 6 1 4 70 3.40 Lee 1 1 0 0 0 0 22 0.68 O'Day, L, 1-1 ⅔ 2 2 2 1 0 19 4.80 McHugh, BS, 0-3 1 2 1 1 0 4 23 3.76 Stephens 2⅔ 3 3 3 2 2 38 3.33

Inherited runners-scored – McGee 2-1, Lee 1-0, McHugh 3-2. IBB – off Stephens (Pederson). HBP – Strider (La Stella), Littell (Harris II). PB – Wynns (1).

Umpires – Home, Shane Livensparger; First, Stu Scheuwater; Second, Bruce Dreckman; Third, Paul Emmel.

T – 3:28. A – 35,384 (41,084).