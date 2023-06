Major League Baseball box scores for Tuesday, June 27, 2023

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 3 0 0 0 1 0 .227 1-Kiner-Falefa pr-2b 0 0 0 0 0 0 .239 Bader cf 4 0 0 0 0 1 .246 Rizzo 1b 2 0 1 0 2 1 .272 Stanton dh 4 0 0 0 0 1 .184 Bauers rf 3 0 1 0 0 2 .225 d-Torres ph 1 0 1 0 0 0 .249 Donaldson 3b 4 1 1 1 0 2 .132 McKinney lf 4 0 0 0 0 2 .281 Volpe ss 4 0 3 0 0 0 .203 Trevino c 2 0 0 0 0 0 .216 a-Cabrera ph 1 0 0 0 0 1 .188 Higashioka c 1 0 0 0 0 1 .212 Totals 33 1 7 1 3 11

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp 2b 2 0 0 0 1 0 .182 Noda 1b 2 0 0 0 1 0 .236 b-Pérez ph-1b 1 0 0 0 0 0 .241 Bleday lf 3 0 1 0 0 1 .208 c-Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .204 Capel lf 0 0 0 0 0 0 .271 Brown rf 2 1 1 1 1 0 .191 Rooker dh 3 0 0 0 0 0 .239 Peterson 3b 3 0 0 0 0 1 .211 Langeliers c 3 0 0 0 0 2 .200 Wade ss 3 1 1 0 0 0 .226 Ruiz cf 3 0 2 1 0 0 .263 Totals 26 2 5 2 3 4

New York 000 010 000 1 7 0 Oakland 001 100 00x 2 5 0

a-struck out for Trevino in the 8th. b-flied out for Noda in the 8th. c-grounded out for Bleday in the 8th. d-singled for Bauers in the 9th.

1-ran for LeMahieu in the 8th.

LOB – New York 8, Oakland 4. 2B – Rizzo (12). 3B – Wade (1). HR – Donaldson (7), off Blackburn; Brown (6), off Brito. RBIs – Donaldson (9), Ruiz (32), Brown (18). SB – Ruiz (40). CS – Ruiz (8), Volpe (1). S – Kemp.

Runners left in scoring position – New York 4 (Bauers, Higashioka, Stanton, LeMahieu); Oakland 2 (Díaz, Rooker). RISP – New York 0 for 5; Oakland 1 for 5.

Runners moved up – Trevino.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Brito, L, 4-4 5 4 2 2 2 2 81 4.70 Ramirez ⅓ 0 0 0 1 0 8 1.53 Kahnle 1⅔ 1 0 0 0 2 21 0.00 Peralta 1⅔ 0 0 0 0 0 8 2.59

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn, W, 1-0 5⅓ 4 1 1 1 5 90 3.77 Erceg, H, 3 1 1 0 0 0 3 20 2.25 May, H, 1 1⅔ 0 0 0 2 1 21 5.59 Moll, S, 1-3 1⅔ 2 0 0 0 2 19 3.99

Inherited runners-scored – Ramirez 1-0, Peralta 1-0, Erceg 1-0.

Umpires – Home, Chris Guccione; First, Edwin Moscoso; Second, Nate Tomlinson; Third, Jordan Baker.

T – 2:36. A – 13,050 (46,847).