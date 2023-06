Major League Baseball box scores for Tuesday, June 6, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 3 3 2 3 0 .285 Estrada 2b 5 0 3 1 1 2 .308 Pederson dh 2 1 1 0 1 1 .241 a-Flores ph-dh 1 0 0 0 1 0 .241 Davis 3b 4 1 1 3 1 2 .286 Conforto rf 3 0 1 1 1 1 .250 b-Slater ph-cf 2 0 0 0 0 2 .343 Haniger lf 5 1 1 1 1 3 .225 Yastrzemski cf-rf 4 1 0 0 2 2 .257 Bailey c 5 2 3 1 0 1 .309 Crawford ss 5 1 1 1 0 2 .191 Totals 39 10 14 10 11 16

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon dh 4 2 1 0 1 0 .276 Profar lf 5 1 4 2 0 1 .243 McMahon 3b 5 0 2 1 0 1 .261 Díaz c 2 0 0 0 2 0 .306 Grichuk rf 4 1 1 0 0 0 .336 Jones 1b 4 0 0 1 0 2 .294 Doyle cf 4 0 0 0 0 1 .221 Trejo 2b 3 0 0 0 0 1 .250 c-Moustakas ph 1 0 1 0 0 0 .253 Castro 2b 0 0 0 0 0 0 .277 Tovar ss 4 0 0 0 0 2 .243 Totals 36 4 9 4 3 8

San Francisco 021 050 101 10 14 0 Colorado 000 110 200 4 9 0

a-flied out for Pederson in the 7th. b-struck out for Conforto in the 7th. c-doubled for Trejo in the 8th.

LOB – San Francisco 15, Colorado 8. 2B – Wade Jr. (9), Bailey 2 (5), Crawford (5), Haniger (7), Estrada 2 (14), Davis (10), McMahon 2 (18), Profar (13), Moustakas (6). 3B – Bailey (1), Grichuk (1), Profar (2). RBIs – Crawford (14), Estrada (18), Bailey (13), Wade Jr. 2 (19), Davis 3 (34), Conforto (29), Haniger (20), Jones (7), Profar 2 (25), McMahon (35). SB – Jones (1). SF – Davis.

Runners left in scoring position – San Francisco 10 (Yastrzemski 2, Davis 2, Slater, Haniger 2, Crawford, Conforto 2); Colorado 6 (Díaz, Grichuk, Tovar, Trejo, Jones 2). RISP – San Francisco 6 for 20; Colorado 1 for 9.

Runners moved up – Davis, McMahon. GIDP – McMahon.

DP – San Francisco 1 (Crawford, Estrada, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Brebbia 1⅔ 2 0 0 1 0 26 3.65 Walker, W, 2-0 1⅔ 0 0 0 0 2 15 1.04 Manaea, H, 2 4 5 4 4 1 5 83 6.10 Jackson 1⅓ 1 0 0 1 1 20 0.00 Alexander 1⅔ 1 0 0 0 0 11 3.74

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Lamet, L, 1-3 3⅔ 6 3 3 2 4 83 12.42 Lambert 1⅓ 3 3 3 4 3 55 6.41 Bird 1 3 2 2 0 3 36 3.12 Hand 1⅔ 2 1 1 0 1 15 4.09 Johnson 1⅔ 0 0 0 1 2 16 6.56 Bard 1⅔ 0 1 1 4 3 35 1.04

Inherited runners-scored – Jackson 1-0, Bird 1-1. HBP – Lamet (Pederson).

Umpires – Home, Ryan Wills; First, Mark Ripperger; Second, Shane Livensparger; Third, Phil Cuzzi.

T – 3:28. A – 29,190 (50,144).