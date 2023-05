Major League Baseball box scores for Tuesday, May 2, 2023

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Crawford ss 3 0 0 0 1 0 .230 France 1b 3 0 0 0 1 0 .238 Kelenic cf 3 0 1 1 1 1 .309 Suárez 3b 4 0 0 0 0 2 .234 Raleigh c 2 0 0 0 2 1 .227 Hernández rf 4 0 0 0 0 3 .202 Trammell lf 2 0 0 0 0 1 .167 b-Haggerty ph-lf 2 0 0 0 0 0 .083 Pollock dh 3 1 1 1 0 0 .130 Caballero 2b 3 1 1 0 0 1 .174 Totals 29 2 3 2 5 9

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 4 0 1 1 0 0 .255 Noda 1b 4 0 0 0 0 3 .225 Rooker dh 4 0 0 0 0 4 .333 Laureano rf 4 0 0 0 0 2 .227 Peterson 3b-2b 4 0 1 0 0 2 .203 Langeliers c 2 0 0 0 1 2 .217 Capel lf 2 0 0 0 0 1 .258 a-Smith ph-3b 1 0 0 0 0 1 .194 Kemp 2b-lf 2 1 1 0 1 0 .170 Allen ss 2 0 0 0 0 1 .056 Totals 29 1 3 1 2 16

Seattle 000 000 020 2 3 0 Oakland 000 001 000 1 3 0

a-struck out for Capel in the 7th. b-flied out for Trammell in the 8th.

LOB – Seattle 5, Oakland 4. 2B – Caballero (2), Kelenic (8), Ruiz (6). HR – Pollock (3), off Lovelady. RBIs – Pollock (9), Kelenic (15), Ruiz (12). SB – Peterson (3). CS – Kelenic (1). S – Allen.

Runners left in scoring position – Seattle 2 (Suárez 2); Oakland 3 (Smith, Noda 2). RISP – Seattle 1 for 3; Oakland 1 for 6.

Runners moved up – Crawford.

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA B.Miller 6⅔ 2 1 1 0 10 81 1.50 Gott 1 0 0 1 2 22 2.45 Speier, W, 1-0 ⅓ 0 0 0 0 1 5 0.00 Topa, H, 6 1⅔ 0 0 0 1 1 16 1.50 Sewald, S, 8-8 1⅔ 0 0 0 0 2 17 2.81

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA M.Miller 7⅔ 0 0 0 4 6 100 3.52 Lovelady, L, 0-1, BS, 0-1 2 2 2 0 0 10 2.70 Familia ⅓ 1 0 0 1 1 12 6.39 Fujinami 1⅔ 0 0 0 0 2 10 12.32

Inherited runners-scored – Speier 2-0, Familia 1-1. WP – B.Miller.

Umpires – Home, Brian O'Nora; First, Nestor Ceja; Second, Emil Jimenez; Third, Ryan Blakney.

T – 2:30. A – 2,583 (46,847).