Major League Baseball box scores for Tuesday, May 9, 2023

Washington AB R H BI BB SO Avg. Thomas rf 5 0 1 0 0 3 .277 García 2b 5 0 1 0 0 0 .274 Ruiz c 3 0 1 0 1 0 .246 Meneses dh 4 1 1 0 0 0 .282 Candelario 3b 4 0 0 0 0 0 .215 Smith 1b 3 0 3 1 1 0 .270 Call cf 4 0 3 0 0 1 .237 Abrams ss 4 0 0 0 0 2 .241 Alu lf 4 0 0 0 0 3 .000 Totals 36 1 10 1 2 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf 3 1 1 0 0 0 .412 a-Conforto ph-rf 1 0 0 0 1 0 .168 Estrada 2b 5 2 1 0 0 1 .338 Haniger rf-lf 4 0 2 2 0 1 .227 Davis 3b 4 0 1 1 0 0 .286 Flores 1b 3 0 0 0 1 0 .261 1-Wade Jr. pr-1b 0 0 0 0 0 0 .261 Villar dh 3 0 1 0 0 0 .151 b-Pederson ph-dh 1 0 0 0 0 1 .224 Schmitt ss 4 1 2 1 0 1 .500 Bart c 4 0 1 0 0 1 .278 Wisely cf 3 0 1 0 1 0 .175 Totals 35 4 10 4 3 5

Washington 000 001 000 1 10 1 San Francisco 200 100 10x 4 10 1

a-walked for Slater in the 7th. b-struck out for Villar in the 7th.

1-ran for Flores in the 7th.

E – Abrams (8), Davis (2). LOB – Washington 10, San Francisco 10. 2B – Meneses (7), Haniger (2). HR – Schmitt (1), off Corbin. RBIs – Smith (7), Haniger 2 (8), Schmitt (1), Davis (20). SB – Estrada (10).

Runners left in scoring position – Washington 8 (Thomas 2, Abrams, Alu 2, Candelario 3); San Francisco 6 (Estrada 3, Wisely, Pederson, Villar). RISP – Washington 1 for 12; San Francisco 2 for 12.

Runners moved up – García, Meneses 2, Candelario, Abrams, Haniger. GIDP – Meneses.

DP – San Francisco 1 (Schmitt, Estrada, Flores).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, L, 1-5 6⅔ 8 3 2 0 3 96 4.87 Thompson 1⅔ 1 1 1 2 1 28 3.68 Harris 1⅔ 1 0 0 1 1 20 5.79

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 3-5 7⅔ 9 1 1 1 7 105 3.46 Ty.Rogers, H, 6 1⅔ 1 0 0 1 0 19 2.45 Doval, S, 8-9 1⅔ 0 0 0 0 2 13 2.30

WP – Corbin.

Umpires – Home, Chris Segal; First, Brian O'Nora; Second, Pat Hoberg; Third, Emil Jimenez.

T – 2:22. A – 22,028 (41,915).