Major League Baseball box scores for Tuesday, Sept. 19

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 2 1 1 1 0 0 .264 b-Davis ph-3b 1 0 0 0 0 0 .252 Yastrzemski cf 2 0 0 1 1 0 .245 Flores 3b-1b 3 0 1 1 1 1 .289 Pederson dh 3 1 1 1 1 1 .248 Conforto rf 4 0 0 0 0 1 .246 Haniger lf 4 1 1 0 0 3 .214 Bailey c 4 0 0 0 0 2 .248 Crawford ss 2 1 1 0 0 1 .198 a-DeJong ph-ss 1 0 0 0 0 0 .188 c-Sabol ph 1 0 0 0 0 1 .244 Estrada 2b 1 0 1 0 2 0 .278 Totals 28 4 6 4 5 10

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Carroll rf-lf 4 2 2 2 0 1 .281 Marte 2b 4 1 4 2 1 0 .279 Pham lf 4 0 2 1 1 0 .262 McCarthy rf 0 0 0 0 0 0 .245 C.Walker 1b 4 0 0 0 0 1 .257 Thomas cf 4 1 1 0 0 0 .236 Gurriel Jr. dh 4 0 1 0 0 0 .263 Moreno c 2 1 0 1 0 1 .286 Peterson 3b 4 1 1 0 0 1 .192 Perdomo ss 4 2 2 0 0 0 .253 Totals 34 8 13 6 2 4

San Francisco 200 020 000 4 6 2 Arizona 140 210 00x 8 13 0

a-grounded out for Crawford in the 7th. b-grounded out for Wade Jr. in the 7th. c-struck out for DeJong in the 9th.

E – Flores 2 (6). LOB – San Francisco 4, Arizona 7. 2B – Perdomo (20), Carroll (27), Pham (12), Peterson (3). 3B – Wade Jr. (2), Thomas (5). HR – Pederson (14), off Gallen. RBIs – Yastrzemski (41), Pederson (50), Wade Jr. (42), Flores (57), Pham (27), Carroll 2 (72), Marte 2 (79), Moreno (45). SF – Yastrzemski, Wade Jr., Moreno.

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Pederson 2); Arizona 5 (Thomas, C.Walker 2, Pham, Peterson). RISP – San Francisco 0 for 1; Arizona 3 for 12.

Runners moved up – C.Walker, Moreno. GIDP – Yastrzemski, Davis, Conforto, C.Walker.

DP – San Francisco 1 (Crawford, Estrada, Wade Jr.); Arizona 3 (C.Walker, Perdomo, C.Walker; Marte, Perdomo, C.Walker; Perdomo, Marte, C.Walker).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, L, 7-7 2 5 5 5 1 1 52 3.87 Wood 5 7 3 3 1 2 82 4.60 Alexander 1 1 0 0 0 1 13 4.37

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen, W, 16-8 5 6 4 4 3 6 93 3.60 Castro 1 0 0 0 0 1 10 4.55 Saalfrank 1 0 0 0 1 0 9 0.00 Ginkel 1 0 0 0 1 1 16 2.15 Sewald 1 0 0 0 0 2 10 3.78

HBP – Cobb (Moreno), Wood (Carroll). WP – Wood, Alexander.

Umpires – Home, Adam Beck; First, Gabe Morales; Second, Dan Iassogna; Third, Mike Muchlinski.

T – 2:39. A – 26,093 (48,359).