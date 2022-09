Major League Baseball box scores for Tuesday, Sept. 6, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Brinson cf 4 1 1 1 0 0 .333 Flores 2b-1b 4 0 1 0 0 0 .244 Davis 3b 3 0 0 0 0 1 .246 a-Wade Jr. ph-lf 1 0 0 0 0 0 .199 Longoria dh 4 0 1 0 0 1 .249 Estrada lf-2b 4 1 1 0 0 1 .264 Crawford ss 4 1 1 2 0 0 .228 Bart c 3 0 1 0 0 2 .228 b-Pederson ph 1 0 0 0 0 0 .268 Villar 1b-3b 3 0 2 0 0 0 .200 c-Yastrzemski ph 1 0 0 0 0 0 .208 Johnson rf 3 0 0 0 0 0 .067 Totals 35 3 8 3 0 5

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 0 0 0 0 .280 T.Turner ss 4 1 2 0 0 0 .305 Freeman 1b 4 0 1 0 0 1 .323 Smith c 4 0 0 0 0 0 .261 Muncy 3b 4 3 3 3 0 0 .192 J.Turner dh 3 1 1 0 1 0 .278 Gallo lf 3 1 1 3 0 1 .203 Taylor 2b 3 0 0 0 0 3 .221 Bellinger cf 2 0 0 0 1 1 .199 Totals 31 6 8 6 2 6

San Francisco 100 002 000 3 8 1 Los Angeles 032 001 00x 6 8 0

a-lined out for Davis in the 8th. b-lined out for Bart in the 9th. c-popped out for Villar in the 9th.

E – Bart (6). LOB – San Francisco 5, Los Angeles 3. 2B – Freeman (44), Muncy (17). HR – Brinson (3), off Anderson; Crawford (8), off Anderson; Gallo (4), off García; Muncy (17), off García; Muncy (18), off Leone. RBIs – Brinson (4), Crawford 2 (45), Gallo 3 (13), Muncy 3 (54). SB – T.Turner (23).

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Davis, Johnson); Los Angeles 1 (Smith). RISP – San Francisco 0 for 2; Los Angeles 2 for 4.

LIDP – Freeman.

DP – San Francisco 1 (Villar).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Brebbia 1⅔ 1 0 0 0 0 13 2.98 García, L, 1-4 1 4 5 5 1 3 43 3.52 Rogers 2⅓ 1 0 0 1 2 30 4.40 Leone 2⅔ 2 1 1 0 1 27 4.04 Littell 1⅔ 0 0 0 0 0 12 4.28

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, W, 14-3 7⅔ 8 3 3 0 3 87 2.73 Martin, H, 1 1⅔ 0 0 0 0 2 11 2.51 Kimbrel, S, 22-26 1⅔ 0 0 0 0 0 13 3.88

Umpires – Home, Rob Drake; First, Todd Tichenor; Second, Mark Wegner; Third, Adam Beck.

T – 2:43. A – 39,752 (56,000).