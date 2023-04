Major League Baseball box scores for Wednesday, April 19, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Estrada ss 5 1 1 0 0 1 .323 Flores 1b 5 1 1 0 0 0 .320 Ruf dh 2 0 1 1 1 1 .267 a-Conforto ph-dh 2 1 1 2 0 1 .233 Davis 3b 5 0 1 0 0 2 .333 Villar 2b 5 1 1 0 0 2 .179 Yastrzemski cf-rf 5 1 1 2 0 1 .239 Bart c 2 0 0 0 1 0 .333 Ramos lf 4 0 0 0 1 1 .190 Wisely cf 0 0 0 0 0 0 .000 Wade Jr. rf-lf 4 0 0 0 0 2 .200 Totals 39 5 7 5 3 11

Miami AB R H BI BB SO Avg. Chisholm Jr. cf 6 0 1 0 0 4 .235 Cooper 1b 5 0 1 1 0 1 .313 2-Sánchez pr 0 0 0 0 0 0 .174 Arraez 2b 5 0 1 0 1 0 .438 Soler dh 3 0 1 0 2 1 .267 De La Cruz lf 5 0 1 0 0 2 .288 García rf 5 1 1 0 0 3 .156 Berti 3b 5 0 1 1 0 1 .224 Stallings c 4 0 1 0 0 1 .161 1-Fortes pr-c 1 0 0 0 0 1 .156 Hampson ss 4 1 2 0 1 2 .222 Totals 43 2 10 2 4 16

San Francisco 000 100 000 04 5 7 0 Miami 000 010 000 01 2 10 0

a-struck out for Ruf in the 8th.

1-ran for Stallings in the 9th. 2-ran for Cooper in the 11th.

LOB – San Francisco 8, Miami 15. 2B – Ruf (2), Villar (3), Berti (2). HR – Conforto (4), off Smeltzer; Yastrzemski (4), off Smeltzer. RBIs – Ruf (2), Conforto 2 (8), Yastrzemski 2 (9), Cooper (10), Berti (6). SB – Hampson (1), Arraez (1), Chisholm Jr. (6).

Runners left in scoring position – San Francisco 6 (Estrada 3, Ramos 2, Davis); Miami 10 (Cooper, Berti 2, Chisholm Jr., García 2, Arraez 2, De La Cruz 2). RISP – San Francisco 3 for 13; Miami 2 for 16.

Runners moved up – Wade Jr., Ramos.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5⅔ 7 1 1 1 8 92 2.79 Brebbia 1⅓ 0 0 0 0 2 16 6.43 Alexander 1⅔ 0 0 0 0 1 14 1.23 Ty.Rogers 1⅓ 2 0 0 0 1 22 0.00 Doval, W, 1-2 1⅓ 0 0 0 2 2 17 2.57 Hjelle ⅓ 1 1 0 1 1 14 6.75 Ta.Rogers, S, 1-1 0 0 0 0 1 10 13.50

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Tr.Rogers 3⅔ 3 1 1 1 3 58 4.00 Soriano 2⅔ 1 0 0 1 1 35 0.00 Barnes 1⅔ 0 0 0 0 2 9 2.70 Nardi 0 0 0 1 0 17 4.32 Brazoban 1 0 0 0 0 2 21 3.75 Scott 1 0 0 0 0 2 16 4.32 Smeltzer, L, 0-1 1⅔ 3 4 3 0 1 23 14.40

Inherited runners-scored – Doval 2-0, Ta.Rogers 2-0, Soriano 1-0, Brazoban 2-0. IBB – off Doval (Arraez), off Doval (Soler). HBP – Nardi (Bart), Smeltzer (Bart), Ta.Rogers (Cooper). WP – Cobb.

Umpires – Home, Charlie Ramos; First, Alfonso Marquez; Second, Doug Eddings; Third, Lance Barrett.

T – 3:37. A – 8,272 (37,446).