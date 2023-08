Major League Baseball box scores for Wednesday, Aug. 23, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. dh 6 0 1 0 0 1 .256 Estrada 2b 5 1 2 1 0 0 .280 Flores 1b 4 1 2 2 1 1 .304 Pederson lf 2 0 0 0 1 2 .241 a-Matos ph-rf 2 0 0 0 0 1 .247 Conforto rf 3 0 2 0 0 0 .251 b-Slater ph-cf 2 0 2 1 0 0 .250 Davis 3b 5 0 0 0 0 0 .243 Schmitt 3b 0 1 0 0 0 0 .196 Bailey c 4 1 0 0 1 2 .256 Meckler cf-lf 3 3 2 0 1 0 .214 DeJong ss 5 1 3 4 0 1 .600 Totals 41 8 14 8 4 8

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 4 2 1 1 2 1 .184 Turner ss 5 2 1 1 1 1 .250 Harper dh 4 1 2 3 0 0 .299 Castellanos rf 5 0 2 0 0 2 .275 1-Rojas pr-cf 0 0 0 0 0 0 .289 Stott 2b 5 0 1 0 0 1 .297 Bohm 3b-1b 4 0 1 0 1 0 .282 Realmuto c 5 1 0 0 0 3 .250 Marsh cf-rf 3 0 1 0 2 1 .283 Cave 1b 2 0 0 0 0 0 .246 c-Sosa ph-3b 3 0 1 1 0 2 .256 Totals 40 6 10 6 6 11

San Francisco 101 200 100 3 8 14 0 Philadelphia 000 002 003 1 6 10 0

a-struck out for Pederson in the 7th. b-doubled for Conforto in the 7th. c-struck out for Cave in the 7th.

1-ran for Castellanos in the 9th.

LOB – San Francisco 10, Philadelphia 12. 2B – Slater (4), Sosa (11). HR – Flores (18), off Lorenzen; DeJong (1), off Lorenzen; Schwarber (34), off Cobb; Turner (15), off Cobb; Harper (12), off Doval. RBIs – Flores 2 (46), DeJong 4 (4), Slater (18), Estrada (39), Schwarber (81), Turner (49), Harper 3 (47), Sosa (24). SB – Stott (24), Estrada (19), Rojas (7). SF – Estrada.

Runners left in scoring position – San Francisco 5 (Estrada, Davis 2, Conforto 2); Philadelphia 7 (Castellanos 2, Sosa, Cave, Turner, Realmuto 2). RISP – San Francisco 3 for 10; Philadelphia 3 for 12.

GIDP – Davis.

DP – Philadelphia 2 (Turner, Stott, Cave; Rojas, Bohm, Rojas).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5 5 2 2 0 4 92 3.74 Alexander, H, 6 ⅔ 1 0 0 0 0 9 4.15 Jackson, H, 4 ⅓ 1 0 0 0 0 11 2.11 Wood, H, 1 ⅓ 0 0 0 2 1 16 4.74 Ty.Rogers, H, 26 ⅔ 0 0 0 0 0 6 2.66 Beck, H, 4 1 0 0 0 2 3 25 3.34 Doval, BS, 33-40 1 3 3 2 0 17 3.09 Junis, W, 4-3 1 1 0 0 0 1 16 3.95 Ta.Rogers, H, 10 ⅔ 1 1 0 0 2 13 2.70 R.Walker, S, 1-2 ⅓ 0 0 0 0 0 5 2.14

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen 5⅔ 8 4 4 3 4 93 4.15 Hoffman ⅔ 1 1 1 0 1 10 2.84 Strahm 1⅔ 3 0 0 0 2 26 3.23 Bellatti 1 1 0 0 0 0 14 4.50 Kimbrel, L, 7-4 1 1 3 2 1 1 21 3.33

Doval pitched to 3 batters in the 9th

Inherited runners-scored – Jackson 1-0, Ty.Rogers 2-0, R.Walker 1-0, Hoffman 1-0, Strahm 1-1. HBP – Ty.Rogers (Harper), Kimbrel (Meckler). WP – Junis.

Umpires – Home, Jacob Metz; First, Vic Carapazza; Second, Adam Hamari; Third, Nick Mahrley.

T – 3:38. A – 33,035 (42,901).