Major League Baseball box scores for Wednesday, July 19, 2023

Boston AB R H BI BB SO Avg. Refsnyder lf 4 2 1 1 1 0 .271 Yoshida dh 4 0 1 0 0 1 .317 Turner 1b-2b 4 1 1 3 0 0 .289 Devers 3b 4 0 0 0 0 1 .259 Duvall cf 4 1 2 0 0 1 .258 Verdugo rf 3 0 0 0 1 2 .280 Hernández 2b-ss 3 0 1 0 0 0 .219 c-Duran ph 1 0 0 0 0 0 .312 Wong c 2 1 0 0 2 1 .240 Chang ss 2 0 0 0 0 1 .149 b-Casas ph-1b 2 0 0 0 0 2 .234 Totals 33 5 6 4 4 9

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf 3 1 2 0 0 0 .210 Bleday cf 4 1 2 2 0 0 .218 Diaz 2b 4 0 2 0 0 1 .250 Brown dh 1 0 0 0 1 0 .193 a-Rooker ph-dh 2 0 0 0 0 1 .239 Soderstrom 1b 4 0 0 0 0 2 .176 Díaz 1b 0 0 0 0 0 0 .209 Langeliers c 4 1 1 0 0 1 .204 Peterson 3b 2 2 1 2 2 0 .212 Thomas rf 4 1 2 2 0 1 .286 Allen ss 4 0 0 0 0 3 .191 Totals 32 6 10 6 3 9

Boston 200 021 000 5 6 0 Oakland 220 200 00x 6 10 4

a-grounded out for Brown in the 5th. b-struck out for Chang in the 6th. c-flied out for Hernández in the 9th.

E – Langeliers (8), Waldichuk (2), Erceg (2), Peterson (5). LOB – Boston 5, Oakland 6. 2B – Yoshida (22), Langeliers (13), Bleday (10). HR – Turner (15), off Waldichuk; Bleday (7), off Bello; Thomas (1), off Bello; Peterson (6), off Bello. RBIs – Turner 3 (61), Refsnyder (24), Bleday 2 (22), Thomas 2 (2), Peterson 2 (25). SB – Refsnyder (7), Wong (3). CS – Wong (2).

Runners left in scoring position – Boston 4 (Refsnyder, Casas, Verdugo, Devers); Oakland 2 (Soderstrom 2). RISP – Boston 2 for 11; Oakland 2 for 6.

Runners moved up – Turner, Rooker. GIDP – Soderstrom.

DP – Boston 2 (Hernández, Chang, Turner; Turner, Wong, Hernández, Turner).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Bello, L, 7-6 4⅔ 5 6 6 2 3 67 3.60 Rodríguez 1⅔ 2 0 0 0 1 15 9.00 Winckowski 2⅔ 3 0 0 0 4 36 3.02 Jansen 1⅔ 0 0 0 1 1 19 3.09

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk 4⅓ 5 4 4 3 5 90 6.75 Erceg 1⅔ 1 1 0 0 1 20 5.67 Felipe, W, 1-0 1 0 0 0 0 2 23 1.42 Long, H, 4 1⅔ 0 0 0 0 0 11 4.00 May, S, 8-10 1⅔ 0 0 0 1 1 14 4.91

Inherited runners-scored – Erceg 2-1, Felipe 1-0. HBP – Bello (Kemp).

Umpires – Home, Nick Mahrley; First, Vic Carapazza; Second, Emil Jimenez; Third, Adam Hamari.

T – 2:43. A – 15,023 (46,847).