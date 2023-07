Major League Baseball box scores for Wednesday, July 26, 2023

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tovar ss 4 0 0 0 0 2 .260 McMahon 3b 4 1 2 1 0 1 .257 Grichuk rf 4 0 0 0 0 1 .307 Jones lf 3 0 0 0 1 0 .269 Toglia 1b 3 1 1 1 1 0 .200 Castro 2b 4 1 1 0 0 0 .269 Montero dh 4 1 1 2 0 3 .200 Doyle cf 4 0 0 0 0 3 .204 Wynns c 3 0 1 0 0 0 .231 Totals 33 4 6 4 2 10

Washington AB R H BI BB SO Avg. Abrams ss 4 1 1 1 1 1 .256 Thomas rf 3 1 1 0 1 0 .293 Candelario 3b 2 1 0 1 1 0 .256 Meneses dh 4 0 1 0 0 0 .280 1-Chavis pr 0 1 0 0 0 0 .250 Ruiz c 4 0 1 0 0 0 .245 Smith 1b 3 1 0 1 0 0 .267 Dickerson lf 2 0 1 0 0 0 .256 a-Garrett ph-lf 2 0 0 1 0 1 .264 García 2b 3 0 0 0 1 1 .263 Call cf 3 0 0 0 0 0 .207 b-Vargas ph 0 0 0 1 1 0 .270 Totals 30 5 5 5 5 3

Colorado 021 001 000 4 6 1 Washington 001 000 004 5 5 0

Two outs when winning run scored.

a-struck out for Dickerson in the 7th. b-walked for Call in the 9th.

1-ran for Meneses in the 9th.

E – McMahon (11). LOB – Colorado 4, Washington 6. 2B – Castro (11). HR – Montero (3), off Irvin; McMahon (16), off Irvin; Toglia (2), off Irvin. RBIs – Montero 2 (15), McMahon (47), Toglia (4), Candelario (52), Smith (28), Garrett (27), Vargas (14), Abrams (41).

Runners left in scoring position – Colorado 2 (Castro, Jones); Washington 2 (Meneses, García). RISP – Colorado 1 for 3; Washington 2 for 7.

Runners moved up – Grichuk, Candelario, Garrett. GIDP – Meneses.

DP – Colorado 1 (Tovar, Castro, Toglia).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Lambert 6⅔ 3 1 0 1 2 78 4.76 Suter, H, 3 2⅔ 0 0 0 0 1 20 2.51 Bard, L, 4-2, BS, 1-3 1 4 4 4 0 24 2.97 Koch ⅔ 1 0 0 0 0 3 1.42

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Irvin 6⅔ 6 4 4 2 7 105 4.96 Weems 1⅓ 0 0 0 0 1 13 3.38 La Sorsa 0 0 0 0 0 7 9.39 Machado, W, 1-0 1⅔ 0 0 0 0 2 11 8.00

Koch pitched to 1 batters in the 9th

Inherited runners-scored – Koch 3-1. IBB – off Bard (García). HBP – Lambert (Candelario), Bard (Smith).

Umpires – Home, Ron Kulpa; First, Cory Blaser; Second, Jansen Visconti; Third, Carlos Torres.

T – 2:23. A – 16,893 (41,376)