Major League Baseball box scores for Wednesday, June 1, 2022

Houston AB R H BI BB SO Avg. Altuve 2b 4 1 1 0 1 0 .279 Tucker rf 4 0 1 0 1 1 .239 Bregman 3b 4 2 0 1 1 0 .221 Alvarez dh 4 0 2 3 0 0 .272 Díaz 1b 4 0 1 1 1 0 .214 Castro c 0 0 0 0 0 0 .104 Peña ss 5 0 2 0 0 1 .285 McCormick lf 4 0 1 0 0 1 .231 Dubón cf 3 1 1 0 1 0 .190 Maldonado c 3 0 1 0 0 0 .133 a-Gurriel ph-1b 1 1 1 0 0 0 .223 Totals 36 5 11 5 5 3

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp 2b 4 0 0 0 0 0 .238 Laureano rf 4 1 1 0 0 1 .231 Pinder dh 2 1 0 0 1 1 .252 b-Lowrie ph 1 0 0 0 0 0 .217 Brown 1b 4 0 0 0 0 3 .204 Andrus ss 4 1 2 2 0 0 .247 Bethancourt c 4 1 1 2 0 1 .229 Barrera lf 2 0 0 0 0 0 .255 Smith 3b 2 0 0 0 1 1 .200 Pache cf 3 0 0 0 0 1 .169 Totals 30 4 4 4 2 8

Houston 001 000 004 5 11 0 Oakland 000 000 301 4 4 0

a-singled for Maldonado in the 9th. b-flied out for Pinder in the 9th.

LOB – Houston 10, Oakland 2. 2B – Peña (7), Alvarez (5), Andrus 2 (13). HR – Bethancourt (1), off Verlander. RBIs – Díaz (11), Bregman (28), Alvarez 3 (31), Andrus 2 (11), Bethancourt 2 (10). CS – Díaz (1).

Runners left in scoring position – Houston 5 (McCormick 2, Maldonado 2, Peña); Oakland 2 (Kemp, Bethancourt). RISP – Houston 2 for 7; Oakland 1 for 4.

Runners moved up – Peña, Pache. GIDP – Tucker, Pache.

DP – Houston 1 (Peña, Altuve, Díaz); Oakland 1 (Kemp, Andrus, Brown).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Verlander 7⅔ 2 3 3 2 6 95 2.23 Abreu, W, 3-0 1⅔ 0 0 0 0 1 10 2.91 Pressly, S, 10-12 1⅔ 2 1 1 0 1 18 2.77

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Irvin 5 6 1 1 2 2 89 2.96 Acevedo 1 0 0 0 0 8 2.96 Puk 1⅓ 1 0 0 0 0 15 1.29 Jiménez, L, 2-3, H, 2 2 4 4 2 1 26 3.92 Selman, BS, 0-1 1 0 0 1 0 16 0.00

Inherited runners-scored – Acevedo 1-0, Puk 1-0, Jiménez 2-0, Selman 3-3. HBP – Verlander (Barrera), Puk (Alvarez). WP – Irvin, Jiménez.

Umpires – Home, Mike Muchlinski; First, CB Bucknor; Second, Stu Scheuwater; Third, Manny Gonzalez.

T – 3:07. A – 5,189 (46,847).