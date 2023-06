Major League Baseball box scores for Wednesday, June 14, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf 3 1 1 0 0 2 .396 a-Pederson ph-lf 2 0 0 0 0 2 .280 Ty.Rogers p 0 0 0 0 0 0 --- Doval p 0 0 0 0 0 0 --- Matos cf 3 1 1 0 0 0 .333 b-Conforto ph-rf 2 0 0 0 0 1 .248 Estrada 2b 5 1 2 2 0 1 .296 Flores dh-3b 3 1 1 1 2 0 .257 Bailey c 5 0 2 1 0 3 .329 Wade Jr. 1b 4 1 1 1 1 1 .276 Schmitt ss 3 0 0 0 0 1 .269 c-Sabol ph-lf 2 0 0 0 0 1 .248 Villar 3b 3 1 1 0 0 1 .141 d-Crawford ph-ss 1 0 0 0 0 0 .203 Yastrzemski rf-cf 4 2 2 3 0 1 .254 Totals 40 8 11 8 3 14

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Donovan 2b 5 0 1 0 0 1 .256 Goldschmidt 1b 5 0 1 0 0 3 .288 Gorman 3b 3 1 0 0 2 2 .249 Arenado dh 5 1 1 0 0 3 .283 J.Walker lf 5 0 2 1 0 1 .293 Carlson rf 4 1 2 0 0 1 .244 DeJong ss 4 1 1 0 0 2 .225 Knizner c 4 0 0 0 0 3 .213 Edman cf 4 1 1 4 0 1 .237 Totals 39 5 9 5 2 17

San Francisco 200 000 102 3 8 11 0 St. Louis 041 000 000 0 5 9 0

a-pinch hit for Slater in the 7th. b-grounded out for Matos in the 7th. c-struck out for Schmitt in the 9th. d-flied out for Villar in the 9th.

LOB – San Francisco 6, St. Louis 7. 2B – Villar (4). HR – Yastrzemski (8), off Gallegos; Edman (7), off DeSclafani. RBIs – Estrada 2 (27), Bailey (17), Yastrzemski 3 (21), Flores (21), Wade Jr. (21), Edman 4 (26), J.Walker (17). SB – Estrada (15).

Runners left in scoring position – San Francisco 1 (Wade Jr.); St. Louis 4 (Knizner, J.Walker, Goldschmidt, DeJong). RISP – San Francisco 7 for 12; St. Louis 3 for 11.

Runners moved up – Carlson. GIDP – Schmitt.

DP – St. Louis 1 (DeJong, Donovan, Goldschmidt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 3⅔ 7 5 5 1 7 78 4.31 Junis 3⅔ 1 0 0 0 3 30 4.23 Ta.Rogers 1⅔ 0 0 0 0 2 8 3.09 R.Walker 1⅔ 1 0 0 0 2 14 1.35 Ty.Rogers, W, 1-4 1⅔ 0 0 0 0 1 7 1.65 Doval, S, 18-19 1⅔ 0 0 0 1 2 22 1.80

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 6⅓ 7 3 3 2 7 98 3.91 Hicks, H, 6 1 0 0 0 0 3 18 4.45 Gallegos, BS, 8-11 1⅔ 1 2 2 1 2 23 4.05 Matz, L, 0-7 1⅔ 3 3 2 0 2 25 5.49

Inherited runners-scored – Hicks 1-0. WP – DeSclafani(2).

Umpires – Home, Gabe Morales; First, Adam Beck; Second, Dan Iassogna; Third, Tripp Gibson.

T – 2:52. A – 39,165 (44,494)