Major League Baseball box scores for Wednesday, June 21, 2023

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. rf 4 0 0 0 1 1 .286 Soto lf 4 1 2 0 0 0 .264 Machado 3b 2 0 2 0 2 0 .253 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 1 .256 Cronenworth 1b 3 0 1 1 0 0 .211 Sánchez c 2 0 0 0 1 1 .185 b-Odor ph 1 0 0 0 0 0 .218 Nola c 0 0 0 0 0 0 .144 Cruz dh 2 0 0 0 0 2 .233 a-Carpenter ph-dh 1 0 0 0 1 1 .178 Kim 2b 4 1 1 0 0 2 .250 Grisham cf 3 0 2 1 1 1 .204 Totals 30 2 8 2 6 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Pederson dh 4 1 1 1 0 1 .266 Yastrzemski rf 3 0 1 1 0 1 .259 1-Slater pr-lf 1 0 1 0 0 0 .434 Davis 3b 4 0 1 1 0 2 .286 Conforto lf-rf 4 0 0 0 0 2 .231 Matos cf 4 1 2 0 0 0 .304 Sabol c 4 1 2 0 0 0 .257 Bailey c 0 0 0 0 0 0 .302 Villar 1b 2 1 0 0 1 0 .155 Crawford ss 2 0 0 1 0 1 .226 Schmitt 2b 1 0 0 0 2 1 .262 Totals 29 4 8 4 3 8

San Diego 000 000 110 2 8 0 San Francisco 000 040 00x 4 8 0

a-walked for Cruz in the 7th. b-popped out for Sánchez in the 8th.

1-ran for Yastrzemski in the 5th.

LOB – San Diego 8, San Francisco 5. 2B – Machado (10), Sabol (6). RBIs – Grisham (18), Cronenworth (25), Crawford (22), Pederson (28), Yastrzemski (27), Davis (41). SB – Matos (2), Kim (13). SF – Cronenworth, Crawford.

Runners left in scoring position – San Diego 6 (Bogaerts, Tatis Jr. 3, Kim, Odor); San Francisco 2 (Crawford, Conforto). RISP – San Diego 1 for 12; San Francisco 4 for 8.

Runners moved up – Sánchez, Bogaerts. GIDP – Soto, Cronenworth, Pederson, Sabol.

DP – San Diego 2 (Cronenworth, Bogaerts, Cronenworth; Bogaerts, Cronenworth); San Francisco 4 (Crawford, Villar; Schmitt, Crawford, Villar; Crawford, Conforto, Davis, Conforto; Schmitt, Crawford, Villar).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, L, 5-6 6⅔ 7 4 4 2 6 101 4.84 Honeywell Jr. 1⅔ 1 0 0 1 1 20 3.47 Morejon 1⅔ 0 0 0 0 1 10 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Walker 1⅔ 0 0 0 2 1 16 1.56 Hjelle, W, 2-1 4⅔ 3 0 0 2 5 57 7.79 Ta.Rogers 1⅔ 1 0 0 1 0 17 2.77 Jackson 1⅔ 1 1 1 1 1 20 2.16 Ty.Rogers, H, 15 1⅔ 2 1 1 0 0 18 1.77 Doval, S, 20-22 1⅔ 1 0 0 0 2 17 1.87

WP – Walker, Hjelle.

Umpires – Home, Quinn Wolcott; First, Junior Valentine; Second, Jose Navas; Third, Manny Gonzalez.

T – 2:48. A – 33,332 (41,915).