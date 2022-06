Major League Baseball box scores for Wednesday, June 29, 2022

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Grossman lf 4 0 1 0 0 1 .215 Báez ss 4 2 2 0 0 1 .222 Cabrera dh 3 0 1 1 0 1 .300 Greene cf 4 0 1 0 0 0 .286 Haase c 4 1 1 2 0 2 .215 Torkelson 1b 4 0 1 0 0 1 .192 Candelario 3b 4 0 0 0 0 2 .190 Schoop 2b 4 0 0 0 0 1 .190 Reyes rf 3 0 2 0 0 0 .293 Totals 34 3 9 3 0 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. rf-lf-rf 5 0 1 0 0 1 .233 Yastrzemski cf-rf-cf 5 0 1 1 0 2 .244 Longoria 3b 3 1 2 1 1 0 .256 Pederson lf 2 0 1 0 0 1 .276 a-Slater ph-cf 2 0 0 0 0 2 .241 Wynns c 0 0 0 0 0 0 .243 Belt 1b 3 0 0 0 1 0 .215 Estrada ss 4 0 0 0 0 0 .256 La Stella dh 4 1 2 0 0 0 .273 Walton 2b 2 0 0 0 0 0 .161 b-Flores ph-2b 1 0 0 0 1 0 .242 Casali c 0 0 0 0 2 0 .243 c-Ruf ph-lf 2 0 0 0 0 1 .220 Totals 33 2 7 2 5 7

Detroit 000 102 000 3 9 0 San Francisco 100 000 100 2 7 1

a-struck out for Pederson in the 6th. b- for Walton in the 7th. c-flied out for Casali in the 7th.

E – Rogers (1). LOB – Detroit 5, San Francisco 9. 2B – Grossman (9), Pederson (8), La Stella (9). 3B – Báez (2). HR – Haase (5), off Wood; Longoria (8), off R.García. RBIs – Cabrera (25), Haase 2 (15), Longoria (18), Yastrzemski (31). SF – Cabrera.

Runners left in scoring position – Detroit 2 (Grossman, Greene); San Francisco 6 (Belt 3, Flores, Slater 2). RISP – Detroit 1 for 6; San Francisco 2 for 9.

Runners moved up – Greene. GIDP – Greene, Estrada.

DP – Detroit 1 (Schoop, Báez, Torkelson); San Francisco 1 (Estrada, Belt).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA R.García, W, 3-2 5⅔ 4 1 1 2 4 89 4.28 Chafin, H, 9 1⅔ 0 0 0 1 1 12 2.95 Lange, H, 9 2 1 1 1 0 19 2.22 Fulmer, H, 13 1⅓ 1 0 0 1 1 24 1.91 Soto, S, 15-17 1⅔ 0 0 0 0 1 10 2.57

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood, L, 5-7 5 7 3 3 0 6 93 5.03 Rogers 1⅓ 1 0 0 0 1 27 4.63 Marte 2⅔ 1 0 0 0 2 16 4.60

Inherited runners-scored – Fulmer 2-0.

Umpires – Home, Lance Barrett; First, Ramon De Jesus; Second, Edwin Moscoso; Third, Alfonso Marquez.

T – 2:49. A – 26,576 (41,915).