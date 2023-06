Major League Baseball box scores for Wednesday, June 29, 2023

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Solano 2b 3 0 0 0 0 2 .271 b-Julien ph-2b 1 0 0 0 0 0 .263 Buxton dh 4 0 1 0 0 2 .203 Lewis 3b 4 0 0 0 0 3 .318 Farmer ss 4 0 0 0 0 1 .244 Castro lf-cf 3 0 2 0 0 0 .256 Kirilloff 1b 3 0 1 0 0 1 .265 Vázquez c 2 0 0 0 1 0 .227 Taylor cf 2 0 0 0 0 2 .213 a-Kepler ph-rf 1 0 0 0 0 0 .198 Gallo rf-lf 3 0 0 0 0 3 .189 Totals 30 0 4 0 1 14

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 2 1 1 0 2 1 .331 Albies 2b 3 0 0 1 0 1 .261 Riley 3b 4 0 0 0 0 1 .265 Olson 1b 4 1 2 2 0 1 .237 d'Arnaud c 3 0 0 0 1 1 .277 Ozuna dh 3 0 1 0 0 1 .251 Rosario lf 3 0 0 0 0 2 .269 Arcia ss 3 0 0 0 0 0 .303 Harris II cf 3 1 2 0 0 0 .266 Totals 28 3 6 3 3 8

Minnesota 000 000 000 0 4 0 Atlanta 101 000 01x 3 6 0

a-flied out for Taylor in the 8th. b-lined out for Solano in the 8th.

LOB – Minnesota 4, Atlanta 5. 2B – Buxton (11), Olson (14). HR – Olson (26), off Balazovic. RBIs – Olson 2 (62), Albies (56). SB – Acuña Jr. (36), Castro (15), Harris II (9). SF – Albies.

Runners left in scoring position – Minnesota 3 (Vázquez, Castro, Solano); Atlanta 3 (Rosario, Riley, d'Arnaud). RISP – Minnesota 0 for 8; Atlanta 1 for 7.

Runners moved up – Lewis, Kirilloff, Albies, Ozuna. LIDP – Vázquez. GIDP – Albies.

DP – Minnesota 1 (Solano, Farmer, Kirilloff); Atlanta 1 (Harris II, Albies, Harris II).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, L, 1-5 5⅔ 5 2 2 2 4 82 6.23 Moran 2⅔ 0 0 0 1 3 36 4.41 Balazovic 1⅔ 1 1 1 0 1 18 1.50

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Allard 4 3 0 0 1 8 71 0.00 Yates, W, 3-0 1⅓ 0 0 0 0 3 25 2.87 Minter, H, 8 1⅔ 1 0 0 0 0 13 5.26 Jiménez, H, 6 1⅔ 0 0 0 0 1 18 3.38 Iglesias, S, 13-15 1⅔ 0 0 0 0 2 10 4.37

Inherited runners-scored – Yates 2-0. WP – Maeda, Allard.

Umpires – Home, Tom Hanahan; First, David Rackley; Second, Alex Tosi; Third, Todd Tichenor.

T – 2:24. A – 38,260 (41,149).