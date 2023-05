Major League Baseball box scores for Wednesday, May 24, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz dh 3 0 0 0 0 0 .280 Noda 1b 4 0 1 0 0 1 .223 Brown rf 4 0 0 0 0 2 .205 Langeliers c 4 0 0 0 0 2 .208 Bleday lf 3 1 1 0 0 0 .241 a-Rooker ph 1 0 1 0 0 0 .275 Laureano cf 4 0 0 0 0 3 .206 Peterson 3b 3 0 1 0 0 1 .207 b-Pérez ph 1 0 1 0 0 0 .293 Díaz ss 4 0 2 1 0 0 .189 Kemp 2b 2 0 0 0 1 0 .164 Totals 33 1 7 1 1 9

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Crawford ss 5 1 2 1 0 2 .250 Rodríguez cf 5 0 2 1 0 3 .222 Suárez 3b 3 0 0 0 1 1 .224 Wong 2b 1 0 0 0 0 1 .170 Kelenic rf 4 0 0 0 0 3 .289 Raleigh c 3 1 2 1 1 0 .234 Hernández dh 4 1 1 1 0 2 .236 Caballero 2b-3b 2 1 1 0 2 0 .283 Pollock lf 3 1 2 0 0 0 .167 Trammell lf 1 0 0 0 0 0 .143 Haggerty 1b 3 1 1 2 1 1 .162 Totals 34 6 11 6 5 13

Oakland 000 000 100 1 7 0 Seattle 000 500 10x 6 11 0

a-singled for Bleday in the 9th. b-singled for Peterson in the 9th.

LOB – Oakland 7, Seattle 9. 2B – Díaz (3), Haggerty (2). HR – Hernández (9), off Long. RBIs – Díaz (7), Haggerty 2 (2), Crawford (20), Rodríguez (23), Raleigh (24), Hernández (25). SB – Ruiz (26).

Runners left in scoring position – Oakland 4 (Langeliers, Noda 2, Ruiz); Seattle 6 (Hernández 2, Crawford 2, Kelenic, Rodríguez). RISP – Oakland 1 for 8; Seattle 5 for 13.

Runners moved up – Brown, Suárez. GIDP – Díaz, Suárez.

DP – Oakland 1 (Peterson, Noda); Seattle 1 (Crawford, Wong, Haggerty).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Pruitt 1⅔ 2 0 0 0 0 17 3.09 Waldichuk, L, 1-4 2 8 5 5 3 7 77 7.40 Erceg 1⅓ 0 0 0 2 2 29 3.00 Long 2⅔ 1 1 1 0 2 22 3.52 Moll 1⅔ 0 0 0 0 2 14 5.19

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Miller, W, 3-1 6⅔ 2 0 0 1 6 90 1.15 Brash 1⅔ 3 1 1 0 1 20 4.71 Speier 1⅔ 0 0 0 0 1 11 3.06 Saucedo 1⅔ 2 0 0 0 1 13 0.00

Inherited runners-scored – Erceg 3-0. HBP – Miller (Ruiz).

Umpires – Home, Jansen Visconti; First, Cory Blaser; Second, Ron Kulpa; Third, Carlos Torres.

T – 2:39. A – 14,899 (47,929).