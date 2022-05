Major League Baseball box scores for Wednesday, May 25, 2022

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Neuse 2b 5 0 0 0 0 1 .243 Lowrie dh 4 0 1 0 0 2 .247 Pinder lf 4 0 0 0 0 2 .239 Bethancourt c 4 1 1 0 0 1 .232 Andrus ss 4 1 2 2 0 0 .235 Brown 1b 3 2 2 1 1 1 .208 Smith 3b 3 0 0 0 1 2 .220 Pache cf 4 0 1 0 0 2 .164 Barrera rf 4 0 2 1 0 1 .333 Totals 35 4 9 4 2 12

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Winker lf 2 0 0 0 2 1 .216 France 1b 2 1 1 0 1 0 .331 Frazier 2b 4 0 1 0 0 1 .256 Rodríguez cf 3 0 0 0 1 1 .267 Suárez 3b 4 0 0 0 0 1 .216 Crawford ss 4 0 2 0 0 0 .296 Lewis dh 4 0 0 0 0 0 .250 Trammell rf 1 0 0 0 1 1 .000 a-Moore ph-rf 0 1 0 0 1 0 .152 b-Ford ph 1 0 0 0 0 0 .182 Torrens c 3 0 1 1 0 0 .194 Totals 28 2 5 1 6 5

Oakland 000 102 001 4 9 0 Seattle 000 000 110 2 5 0

a-walked for Trammell in the 7th. b-grounded out for Moore in the 9th.

LOB – Oakland 6, Seattle 6. 2B – Brown (8), Pache (3), Barrera (4). HR – Brown (5), off Ray; Andrus (3), off Ray. RBIs – Brown (22), Andrus 2 (7), Barrera (7), Torrens (6). SB – Rodríguez (13), Smith (3), Brown (4), Barrera (3).

Runners left in scoring position – Oakland 6 (Barrera 2, Neuse, Pache, Lowrie, Bethancourt); Seattle 2 (Suárez, Crawford). RISP – Oakland 1 for 13; Seattle 1 for 7.

Runners moved up – Pinder, Barrera, Suárez, Rodríguez. GIDP – Torrens, Lewis, Frazier, Rodríguez.

DP – Oakland 4 (Brown, Andrus; Andrus, Brown; Andrus, Neuse, Brown; Andrus, Neuse, Brown).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn, W, 5-0 5⅓ 1 0 0 5 2 81 1.70 Trivino, H, 1 0 0 0 0 1 7 6.55 Puk, H, 4 1⅔ 2 1 1 1 1 24 0.95 Jackson, H, 9 1⅔ 2 1 1 0 1 15 3.05 Jiménez, S, 10-10 1⅔ 0 0 0 0 0 16 0.49

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Ray, L, 4-5 6⅔ 7 3 3 1 10 95 4.75 Muñoz 1⅔ 1 0 0 0 0 9 5.65 Castillo 1⅔ 0 0 0 0 1 12 7.80 Sewald 1⅔ 1 1 1 1 1 25 2.81

Inherited runners-scored – Trivino 2-0. HBP – Blackburn (France). WP – Puk, Jackson, Muñoz.

Umpires – Home, Mike Muchlinski; First, John Libka; Second, Jim Reynolds; Third, Alex Tosi.

T – 3:10. A – 15,856 (47,929).