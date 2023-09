Major League Baseball box scores for Wednesday, Sept. 13, 2023

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kwan lf 4 2 2 0 1 0 .272 Ramírez dh 5 1 2 2 0 1 .278 J.Naylor 1b 5 1 2 1 0 1 .306 Laureano rf-cf 5 0 1 0 0 2 .232 Giménez 2b 5 1 1 0 0 0 .242 Freeman 3b 5 0 1 0 0 0 .236 Arias ss 4 0 1 0 0 0 .210 B.Naylor c 4 0 1 0 0 0 .231 Straw cf 3 0 1 0 0 1 .230 d-Calhoun ph-rf 1 0 0 0 0 0 .231 Totals 41 5 12 3 1 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 3 1 1 0 0 1 .259 b-Yastrzemski ph-rf-cf 2 0 0 0 0 1 .253 Estrada 2b 5 1 2 0 0 0 .272 Flores dh 5 0 2 1 0 2 .288 1-Sabol pr-dh 0 0 0 0 0 0 .244 Haniger lf-rf 4 0 1 0 1 3 .216 Matos rf-cf 2 0 1 1 1 0 .268 c-Pederson ph-lf 1 1 0 0 0 0 .247 Bailey c 4 2 1 0 1 2 .248 Davis 1b-3b 4 1 1 3 1 0 .251 DeJong ss 4 0 1 0 0 0 .196 e-Crawford ph 0 0 0 0 1 0 .199 Schmitt 3b 2 0 0 0 0 0 .202 a-Wade Jr. ph-1b 2 0 2 1 0 0 .261 Totals 38 6 12 6 5 9

Cleveland 410 000 000 0 5 12 1 San Francisco 100 000 130 1 6 12 1

One out when winning run scored.

a-singled for Schmitt in the 7th. b-grounded out for Slater in the 7th. c-hit by pitch for Matos in the 8th. d-popped out for Straw in the 9th. e-walked for DeJong in the 10th.

1-ran for Flores in the 9th.

E – Laureano (2), Schmitt (8). LOB – Cleveland 8, San Francisco 12. 2B – Arias (14), Laureano (5), Ramírez (34), DeJong (2), Estrada (26). HR – Ramírez (23), off Harrison; Davis (18), off Morgan. RBIs – Ramírez 2 (75), J.Naylor (88), Matos (14), Flores (55), Davis 3 (68), Wade Jr. (40). SB – Giménez (28), Kwan (20), Sabol (4). SF – Wade Jr..

Runners left in scoring position – Cleveland 5 (Freeman, J.Naylor 2, B.Naylor 2); San Francisco 5 (Bailey 2, Davis 2, Slater). RISP – Cleveland 2 for 12; San Francisco 3 for 11.

Runners moved up – Giménez, Schmitt. GIDP – Arias, Straw, Yastrzemski.

DP – Cleveland 1 (Giménez, Arias, J.Naylor); San Francisco 2 (Estrada, DeJong, Davis; Schmitt, Estrada, Davis).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Allen 5 5 1 1 3 5 88 3.60 Sandlin 1 0 0 0 0 0 20 3.81 De Los Santos 1 3 1 1 0 1 18 3.47 Morgan, BS, 1-3 ⅓ 2 3 3 0 0 17 3.64 Hentges ⅔ 1 0 0 0 1 16 3.91 Clase 1 1 0 0 0 2 15 3.06 Curry, L, 3-4 ⅓ 0 1 0 2 0 16 4.10

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Harrison 4 7 5 3 1 3 82 5.18 Wood 4 3 0 0 0 1 59 4.55 Ty.Rogers ⅔ 2 0 0 0 0 14 3.03 Doval, W, 6-4 1⅓ 0 0 0 0 1 12 2.86

Inherited runners-scored – Doval 2-0. HBP – Morgan (Pederson).

Umpires – Home, Stu Scheuwater; First, Mark Wegner; Second, Malachi Moore; Third, Bruce Dreckman.

T – 3:02. A – 26,218 (41,915).