Major League Baseball box scores for Wednesday, Sept. 14, 2022

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp 2b 3 1 1 2 1 0 .235 b-Pinder ph-2b-lf 1 0 0 0 0 0 .236 Murphy c 3 1 1 0 2 0 .251 2-Neuse pr-2b 0 1 0 0 0 0 .216 Brown rf-lf-1b 5 1 1 2 0 2 .232 Laureano cf-rf 5 1 2 0 0 2 .214 Machín 3b 5 1 2 2 0 1 .228 Garcia 1b 3 1 1 1 1 1 .291 c-Vogt ph-c 1 0 0 0 0 0 .171 Thomas lf 3 0 0 0 0 2 .296 a-Bride ph 0 0 0 0 1 0 .230 1-Pache pr-cf 1 0 0 0 0 1 .160 Langeliers dh 4 0 1 0 0 3 .216 Allen ss 4 1 1 0 0 1 .206 Totals 38 8 10 7 5 13

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 5 1 1 3 0 1 .247 Seager ss 5 0 0 0 0 1 .243 Lowe 1b 4 1 2 0 0 0 .309 3-Thompson pr 0 0 0 0 0 0 .278 García rf 4 1 1 0 1 1 .253 Mathias 3b 5 1 2 2 0 2 .370 Jung dh 4 0 1 0 0 0 .250 Heim c 4 2 2 2 0 1 .232 Solak lf 1 1 0 0 1 0 .207 Calhoun lf 1 0 0 0 0 0 .205 Taveras cf 3 0 1 0 1 1 .275 Totals 36 7 10 7 3 7

Oakland 010 032 002 8 10 1 Texas 041 020 000 7 10 1

a-walked for Thomas in the 8th. b-grounded out for Kemp in the 8th. c-reached on error for Garcia in the 9th.

1-ran for Bride in the 8th. 2-ran for Murphy in the 9th. 3-ran for Lowe in the 9th.

E – Machín (7), Seager (17). LOB – Oakland 8, Texas 7. 2B – Laureano (18), Machín 2 (9), Lowe (24). 3B – García (5). HR – Garcia (4), off Dunning; Brown (22), off Dunning; Kemp (6), off Santana; Mathias (5), off Sears; Semien (23), off Sears; Heim (14), off Wiles. RBIs – Garcia (13), Brown 2 (58), Machín 2 (11), Kemp 2 (40), Mathias 2 (16), Semien 3 (75), Heim 2 (46). SB – Mathias (2). CS – Thompson (2).

Runners left in scoring position – Oakland 4 (Murphy, Machín, Pache, Thomas); Texas 4 (Taveras 2, Jung, Mathias). RISP – Oakland 2 for 8; Texas 3 for 11.

Runners moved up – Brown. GIDP – Seager.

DP – Oakland 1 (Machín, Garcia).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears 4⅔ 7 5 5 1 3 80 5.13 Wiles 1⅓ 3 2 2 0 2 21 13.50 Snead 1⅔ 0 0 0 0 0 9 5.85 Cyr, W, 1-0 1 0 0 0 1 1 23 1.35 Moll, H, 16 0 0 0 1 0 10 2.70 Acevedo, S, 1-4 ⅓ 0 0 0 0 1 5 3.50

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Dunning 4 6 4 4 3 5 104 4.49 Santana 1⅓ 2 2 2 1 3 26 5.23 Hernández, H, 2 1⅔ 0 0 0 0 2 15 2.78 Moore, H, 11 1⅔ 0 0 0 1 1 15 2.11 Leclerc, L, 0-3, BS, 5-6 1⅔ 2 2 1 0 2 22 3.16

Inherited runners-scored – Snead 1-0, Cyr 1-0, Acevedo 1-0, Santana 1-0. HBP – Sears (Solak), Snead (Lowe). WP – Acevedo.

Umpires – Home, Shane Livensparger; First, John Libka; Second, Mike Muchlinski; Third, Chad Fairchild.

T – 3:40. A – 25,700 (40,300)