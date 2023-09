Major League Baseball box scores for Wednesday, Sept. 6, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 4 0 0 0 0 1 .248 Estrada 2b 4 0 2 0 0 0 .273 Flores dh 4 0 0 0 0 1 .284 Haniger rf 4 0 1 0 0 1 .214 Davis 1b 4 0 1 0 0 1 .249 Matos lf 4 1 2 0 0 0 .255 Schmitt 3b 4 1 2 1 0 0 .207 DeJong ss 4 0 2 0 0 1 .158 Bart c 2 0 0 1 0 0 .225 Totals 34 2 10 2 0 5

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Morel dh 4 0 1 1 0 0 .248 b-Canario ph-dh 1 0 0 0 0 1 .000 Hoerner 2b 4 1 1 0 0 0 .279 Happ lf 4 2 2 0 0 1 .247 Bellinger cf-1b 4 2 2 2 0 2 .321 Swanson ss 2 1 0 0 2 0 .245 Suzuki rf 4 0 2 3 0 1 .275 Madrigal 3b 4 0 1 1 0 0 .269 Wisdom 1b 1 0 0 0 0 0 .198 a-Tauchman ph-cf 3 1 1 0 0 0 .259 Amaya c 4 1 1 1 0 2 .221 Totals 35 8 11 8 2 7

San Francisco 000 000 200 2 10 0 Chicago 302 101 10x 8 11 0

a-popped out for Wisdom in the 3rd. b-struck out for Morel in the 8th.

LOB – San Francisco 6, Chicago 5. 2B – Davis (20), DeJong (1), Haniger (10), Schmitt (15), Suzuki (27), Happ (30), Bellinger (24), Tauchman (15). HR – Amaya (5), off Brebbia; Bellinger (24), off Manaea. RBIs – Schmitt (28), Bart (5), Suzuki 3 (58), Bellinger 2 (86), Madrigal (27), Amaya (18), Morel (64). CS – Estrada (5). SF – Bart.

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Schmitt, Slater, Matos); Chicago 2 (Madrigal, Tauchman). RISP – San Francisco 1 for 8; Chicago 4 for 9.

Runners moved up – Matos, Bart 2, Amaya. GIDP – Haniger.

DP – Chicago 1 (Swanson, Hoerner, Bellinger).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood, L, 5-5 2⅓ 5 5 5 1 2 52 4.77 Walker ⅔ 1 0 0 1 1 21 2.06 Brebbia 1 1 1 1 0 1 13 3.34 Manaea 3 4 2 2 0 1 34 5.00 Doval 1 0 0 0 0 2 18 2.93

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Wicks, W, 3-0 6⅔ 9 2 2 0 1 87 2.16 Palencia 1⅓ 0 0 0 0 2 16 3.32 Little 1 1 0 0 0 2 14 0.00

Inherited runners-scored – Walker 1-1, Palencia 1-0.

Umpires – Home, Carlos Torres; First, Cory Blaser; Second, Ron Kulpa; Third, Jansen Visconti.

T – 2:18. A – 27,443 (41,363).