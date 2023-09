Major League Baseball scores for Tuesday, Sept. 12, 2023

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Garcia 3b 5 2 3 1 1 1 .276 Witt Jr. ss 3 1 0 1 2 0 .275 Perez dh 4 2 2 2 0 2 .250 Massey 2b 5 2 1 3 0 3 .221 Olivares lf 3 1 1 1 2 0 .264 Waters rf 0 0 0 0 0 0 .235 Duffy 1b 4 0 0 1 0 2 .249 Pratto 1b 0 0 0 0 0 0 .231 Porter c 4 1 2 2 0 1 .500 Isbel cf 5 1 2 0 0 1 .235 Blanco rf-lf 4 1 1 0 1 1 .239 Totals 37 11 12 11 6 11

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 3b 5 1 1 1 0 3 .259 Vaughn 1b 5 1 2 1 0 1 .258 1-Anderson pr 0 0 0 0 0 0 .240 Robert Jr. cf 5 1 1 2 0 0 .270 Jiménez dh 5 2 2 1 0 0 .273 Grandal c 2 0 0 0 0 0 .234 Pérez c 1 1 0 0 1 0 .233 Thompson lf 4 0 0 0 0 1 .163 Sheets rf 3 1 1 3 0 0 .208 a-Andrus ph-ss 1 0 1 0 0 0 .256 Sosa 2b 3 1 1 1 0 0 .193 Remillard ss-rf 3 1 1 1 0 1 .256 b-Benintendi ph 0 1 0 0 1 0 .268 Totals 37 10 10 10 2 6

Kansas City 441 000 101 11 12 2 Chicago 000 018 001 10 10 2

a-singled for Sheets in the 8th. b-walked for Remillard in the 9th.

1-ran for Vaughn in the 9th.

E – Isbel (1), Duffy (10), Pérez 2 (2). LOB – Kansas City 11, Chicago 3. 2B – Isbel (20), Olivares (21), Remillard (7), Vaughn (28), Sheets (9). HR – Massey (12), off Toussaint; Jiménez (16), off Lyles. RBIs – Olivares (30), Duffy (13), Porter 2 (2), Perez 2 (67), Massey 3 (49), Garcia (49), Witt Jr. (87), Jiménez (58), Remillard (17), Moncada (36), Vaughn (73), Robert Jr. 2 (75), Sheets 3 (37), Sosa (13). SB – Blanco 2 (20). SF – Duffy, Witt Jr., Sosa.

Runners left in scoring position – Kansas City 6 (Perez, Porter, Massey 2, Blanco 2); Chicago 0. RISP – Kansas City 5 for 16; Chicago 5 for 8.

Runners moved up – Witt Jr..

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 5 7 7 7 0 3 82 6.44 Clarke, W, 3-5 1 1 2 1 1 2 24 5.53 Snider, H, 1 1 0 0 0 0 0 11 4.40 Zerpa, H, 2 1 1 0 0 0 0 13 6.11 Hernández, S, 4-9 1 1 1 1 1 1 20 4.87

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Toussaint 1 6 8 8 2 1 46 5.69 Patiño 3 3 1 1 2 2 66 3.38 Banks 2 0 0 0 0 2 26 4.70 García, L, 0-1 1 1 1 1 1 1 26 9.00 Bummer 1⅓ 1 0 0 0 4 23 6.71 Kopech ⅔ 1 1 1 1 1 20 5.23

Inherited runners-scored – Clarke 2-2. HBP – Toussaint 2 (Perez,Massey), García (Porter). WP – Lyles, Hernández, Patiño.

Umpires – Home, Junior Valentine; First, Nic Lentz; Second, Paul Clemons; Third, Alex MacKay.

T – 3:13. A – 14,824 (40,241).