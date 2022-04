2022’s top Redwood Empire prep track and field marks

Boys

100m, 11.16, Jai Gray, Maria Carrillo

200m, 23.37, Alfons McCoy, American Canyon

400m, 51.74c, Valentino Bugica, Windsor

800m, 1:58.27, Noe Vieyra, Maria Carrillo

1600m, 4:19.56, Jude DeVries, Montgomery

3200m, 9:30.61, Jude DeVries, Montgomery

110/100 hurdles, 15.16, Alexander Manning, Santa Rosa

300 hurdles, 41.20, Ethan Dierk, West County

4x100m, 44.51, Justin-Siena

4x400m, 3:36.64c, Maria Carrillo

High jump, 6-02, Travis Hightower (Justin-Siena), Nathan Fifer (Montgomery), Dave Baraka (Piner)

Pole vault, 13-00, Liam Wallace Harper, Napa

Shot put, 49-04.50, Jordan Zamora, Santa Rosa

Discus, 163-02, Ben Feldstein, Vintage

Long jump, 21-03, John Quilon, American Canyon

Triple jump, 44-04, Tristan Hug, Napa

Girls

100m, 12.40, Kassidy Schroth, Santa Rosa

200m, 26.35, Kassidy Schroth, Santa Rosa

400m, 58.61, Sydney Thweatt, Justin-Siena

800m, 2:18.12, Hanne Thomsen, Montgomery

1600m, 4:49.02, Hanne Thomsen, Montgomery

3200m, 10:12.03, Hanne Thomsen, Montgomery

110/100 hurdles, 15.25, CoCo McKamey, Santa Rosa

300 hurdles, 47.28, CoCo McKamey, Santa Rosa

4x100m, 50.04c, Maria Carrillo

4x400m, 4:05.39, Santa Rosa

High jump, 5-02, CoCo McKamey, Santa Rosa

Pole vault, 12-05, Lily Mulligan, Maria Carrillo

Shot put, 35-11.75, Ellie Roan, West County

Discus, 125-08, Ellie Roan, West County

Long jump, 18-04, CoCo McKamey Santa Rosa

Triple jump, 36-00.5, CoCo McKamey Santa Rosa

Sources: Redwoodempirerunning.com & Athletic.net

NCS season start date: Feb. 7, 2022

100, 200, and 110/100H are FAT, wind legal marks

Hand timed results include a +0.24s conversion and are appended with a “c”