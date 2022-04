Sonoma County’s top prep track and field marks so far in 2022

Boys 100m, 11.16, Jai Gray, Maria Carrillo 200m, 23.00, Gavin Doig, Cardinal Newman 400m, 51.30, Fabian Peralta Fernandez, Maria Carrillo 800m, 1:58.07, Jared Hayes, Piner 1600m, 4:19.14, Jude DeVries, Montgomery 3200m, 9:30.61, Jude DeVries, Montgomery 110/100H, 14.89, Alexander Manning, Santa Rosa 300H, 40.33, Ethan Dierk, West County 4x100m, 40.33, Rancho Cotate 4x400m, 3:36.64c, Maria Carrillo High Jump, 6-04, Dave Baraka, Piner Pole Vault, 13-09, Liam Wallace Harper, Napa Shot Put, 49-06.00, Albert Beerbower, Cardinal Newman Discus, 163-02, Ben Feldstein, Vintage Long Jump, 21-03, John Quilon, American Canyon Triple Jump, 44-04, Tristan Hug, Napa Girls 100m, 12.40, Kassidy Schroth, Santa Rosa 200m, 26.07, Kassidy Schroth, Santa Rosa 400m, 58.61, Sydney Thweatt, Justin-Siena 800m, 2:15.83, Hanne Thomsen, Montgomery 1600m, 4:49.02, Hanne Thomsen, Montgomery 3200m, 10:12.03, Hanne Thomsen, Montgomery 110/100H, 15.25, CoCo McKamey, Santa Rosa 300H, 47.01, CoCo McKamey, Santa Rosa 4x100m, 49.66, Maria Carrillo 4x400m, 4:05.39, Santa Rosa High Jump, 5-02, CoCo McKamey, Santa Rosa Pole Vault, 12-06, Lily Mulligan, Maria Carrillo Shot Put, 37-06, Ellie Roan, West County Discus, 127-09, Ellie Roan, West County Long Jump, 18-04, CoCo McKamey Santa Rosa Triple Jump, 36-00.5, CoCo McKamey Santa Rosa Sources: Redwoodempirerunning.com & Athletic.net NCS season start date: February 7, 2022 100, 200, and 110/100H are FAT, wind legal marks Hand-timed results include a +0.24s conversion intidicated by a “c”