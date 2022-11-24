All-league girls tennis: North Bay League
PLAYER OF THE YEAR
Caroline Beard, Jr., Montgomery
FIRST-TEAM SINGLES
Kayla Nguyen, Sr., Maria Carrillo
Colleen Morris, Sr., Maria Carrillo
Maritza Jacobs, Jr., Ukiah
Kaylin Smith, Sr., Cardinal Newman
Bella Gee, Fr., Analy
Maia Rafidison, Jr., Windsor
SECOND-TEAM SINGLES
Izze Smith, Jr., Healdsburg
Isabella Blakely, Sr., Cardinal Newman
Cesaria Gonsalves, Sr., Windsor
Kailyn Shin, Jr., Maria Carrillo
Alex Del Rosario, Sr., Montgomery
Albina Tymofieieva, Fr., Santa Rosa
FIRST-TEAM DOUBLES
Riya Ramakrishnan, Sr./Carly Deng, Sr., Maria Carrillo
Sophia Manville, So./Tatum Candelario, Jr., Cardinal Newman
Madeline Armstrong, Sr./Nicole Muniz, So., Ukiah
Sabrina Hall, Sr./Sofia Chavez, Jr., Analy
Annie Lee, Fr./Caroline Graham, Fr., Maria Carrillo
SECOND-TEAM DOUBLES
Catalina Coleman, Sr./Ashley Mwiti, Sr., Cardinal Newman
Ruby Leffew, So./Issy Lickey, So., Healdsburg
Maja Pilichowska, Jr./Piper Rhodes, Jr., Santa Rosa
Sara Fields, So./Nanette Nguyen, Sr., Windsor
Alex Del Rosario, Sr./Lily Matalon, Sr., Montgomery
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