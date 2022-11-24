Subscribe

All-league girls tennis: North Bay League

Find out which players made the all-league list this fall.|
KIENAN O'DOHERTY
THE PRESS DEMOCRAT
November 23, 2022, 5:11PM
Updated 53 minutes ago

PLAYER OF THE YEAR

Caroline Beard, Jr., Montgomery

FIRST-TEAM SINGLES

Kayla Nguyen, Sr., Maria Carrillo

Colleen Morris, Sr., Maria Carrillo

Maritza Jacobs, Jr., Ukiah

Kaylin Smith, Sr., Cardinal Newman

Bella Gee, Fr., Analy

Maia Rafidison, Jr., Windsor

SECOND-TEAM SINGLES

Izze Smith, Jr., Healdsburg

Isabella Blakely, Sr., Cardinal Newman

Cesaria Gonsalves, Sr., Windsor

Kailyn Shin, Jr., Maria Carrillo

Alex Del Rosario, Sr., Montgomery

Albina Tymofieieva, Fr., Santa Rosa

FIRST-TEAM DOUBLES

Riya Ramakrishnan, Sr./Carly Deng, Sr., Maria Carrillo

Sophia Manville, So./Tatum Candelario, Jr., Cardinal Newman

Madeline Armstrong, Sr./Nicole Muniz, So., Ukiah

Sabrina Hall, Sr./Sofia Chavez, Jr., Analy

Annie Lee, Fr./Caroline Graham, Fr., Maria Carrillo

SECOND-TEAM DOUBLES

Catalina Coleman, Sr./Ashley Mwiti, Sr., Cardinal Newman

Ruby Leffew, So./Issy Lickey, So., Healdsburg

Maja Pilichowska, Jr./Piper Rhodes, Jr., Santa Rosa

Sara Fields, So./Nanette Nguyen, Sr., Windsor

Alex Del Rosario, Sr./Lily Matalon, Sr., Montgomery

UPDATED: Please read and follow our commenting policy:

  • This is a family newspaper, please use a kind and respectful tone.
  • No profanity, hate speech or personal attacks. No off-topic remarks.
  • No disinformation about current events.
  • We will remove any comments — or commenters — that do not follow this commenting policy.
Send a letter to the editor

Our Network

The Press Democrat
Sonoma Index-Tribune
Petaluma Argus Courier
North Bay Business Journal
Sonoma Magazine
Bite Club Eats
La Prensa Sonoma
Sonoma County Gazette