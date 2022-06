All-League NBL boys tennis

Player of the Year

Jonathan Doughtie, Fr., West County

First Team, Singles

Chase Carter, Jr., Maria Carrillo

Samu Gomez, Sr., Montgomery

Blake Grudzien, Sr., Santa Rosa

Sacha Szxtal, Fr., St. Vincent

Pranav Thyagarajan, Jr., Maria Carrillo

Second Team, Singles

Nikhil Bansal, Jr., Healdsburg

Aiden Buerger, Fr., Cardinal Newman

Steven Doody, Sr., West County

Corbin Green, Sr., Cardinal Newman

Gabe Smith, Jr., Windsor

First Team, Doubles

Kendall Lee, Sr., Maria Carrillo

Joey Manfedi, So., Maria Carrillo

Taro Zingg, Sr., Maria Carrillo

Jackson Dorr, Jr., Maria Carrillo

Braeden Richardson, So., West County

Tyler Whitehorn, Jr., West County

Second Team, Doubles

Dante Natale, So., Cardinal Newman

Nolan Postal, Jr., Cardinal Newman

You can reach Staff Writer Gus Morris at 707-304-9372 or gus.morris@pressdemocrat.com. On Twitter @JustGusPD.