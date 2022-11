All-league volleyball: North Bay League

NBL-Oak

MVP

Taylor Boyce, Jr., Windsor

FIRST TEAM

Jacklyn Cardenas Suarez, Sr., Montgomery

Jazmyn Cardenas, Sr., Santa Rosa

Ali Farquhar, Sr., Cardinal Newman

Julia Waller, So., Cardinal Newman

Luka Amand, Sr., Maria Carrillo

Sophia Heller, Jr., Maria Carrillo

Haven Trechter, So., Windsor

Rylee Omiotek, Sr., Windsor

Emma Smith, Sr., Windsor

SECOND TEAM

Remy Allen, Sr., Analy

Kate Morales, Sr., Montgomery

Rylee Ponce. Jr., Santa Rosa

Bri Marotto, Jr., Cardinal Newman

Caroline Dougherty, Jr., Cardinal Newman

Maria Scaletti, Sr., Maria Carrillo

Caroline Cooper, Sr., Maria Carrillo

Sophia Niehagi, Sr., Maria Carrillo

Sydney Parlato, Jr., Windsor

NBL-Redwood

Co- PLAYERS OF THE YEAR

Kylie Lopes, Sr., Rancho Cotate

Theresa Helfrick, Sr., Healdsburg

FIRST TEAM

Abby Johnson, Jr., Rancho Cotate

Siolo Lua, Sr., Rancho Cotate

Taylor Melland, Sr., Rancho Cotate

Allie Iversen, So., Ukiah

Ava Rinehart, So., Ukiah

Sena Mughannam, Sr., St. Vincent

Melissa Casas Gatica, So., Healdsburg

Emery Joy, Sr., Healdsburg

Alondra Razo, Fr., Piner

SECOND TEAM

Mia Nunez, Sr., Rancho Cotate

Makenna Ripple, Sr., Rancho Cotate

McKenna Bird, Jr., Ukiah

Skylar Taglio So., Ukiah

Ava Sulivan, Jr., St. Vincent

Johana Stone, Fr., St. Vincent

Lizette Gomez, Sr., Healdsburg

Allissa Sommer, Jr., Healdsburg

Chelsea Uong, Sr., Piner

Rosalinda Albor, Sr., Elsie Allen