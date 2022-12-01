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All-league VVAL honors: Water polo, cross-country, volleyball, girls tennis

Find out who received honors for various fall sports in the Vine Valley Athletic League.|
December 1, 2022, 11:50AM
Updated 34 minutes ago

Volleyball

Player of the Year

Aubri LaPoint, Napa

First team

Maria Bodor, Vintage

Anna Hanson, Justin-Siena

Ava Berry, American Canyon

Isabella Avila, American Canyon

Giselle Torres, American Canyon

Arianna Pacheco, American Canyon

Second team

Olivia Paxton, Sonoma Valley

Ava Staub, Petaluma

Emery Messenger, Justin-Siena

Alex Whipple, Vintage

Kaden Sanders, Sonoma Valley

Reagan Brumfield, Justin-Siena

Honorable mention

Kennedy Brown, American Canyon

Sloan Shoop, Petaluma

Maria Doss, Casa Grande

Sarah Thornton, Casa Grande

Jordan Washington, Justin-Siena

Ranessa Rual, Justin-Siena

Bailey O’Callahan, Napa

Cross-country

Runners of the Year

Isaac Vasquez, Casa Grande

Reilly Kreutz, Petaluma

Boys

Isaac Vasquez, Casa Grande

Aidan Smith, Napa

Grayson Fire, Vintage

Dylan Mainaris, Casa Grande

Kevin Hansen, Casa Grande

Girls

Reilly Kreutz, Petaluma

Avery Codington, Casa Grande

Emily Bendzick, Casa Grande

Lea Smit, Justin-Siena

Kate Doherty, Petaluma

Water polo

Boys

Player of the Year: Kaliq Khan, Vintage

Goalie of the Year: Joseph Patocchi, American Canyon

First team

Andrew Dillon, Napa

Ben Gradus, Ukiah

Brodie Hansel, Cardinal Newman

Matthew Lloyd, Vintage

Sawyer Bristow, Vintage

Per Oskar Casey, Vintage

Second team

Joseph Patocchi, American Canyon

Aiden Phinney, Justin-Siena

Nate Neihaus, Cardinal Newman

Josh Gradus, Ukiah

Nicholas Margolati, American Canyon

Nico Franco, Napa

Honorable mention

Tanner Low, Vintage

Cameron Scargle, Napa

Tristen Ireland, Ukiah

Hector Chavez, American Canyon

Pietro Bonera, Napa

Noah Ewig, Vintage

Mathias McCathy, Cardinal Newman

Girls

Player of the Year: Rachel Galvin, Vintage

Goalie of the Year: Savanah Davis, Vintage

First team

Hayden Hansel, Cardinal Newman

Quincy Frommelt, Napa

Lillian Mosing, American Canyon

Juliet Lawrence, Vintage

Abby Smits, Cardinal Newman

Elle Baskerville, Justin-Siena

Second team

Taylor Blakely, Justin-Siena

Savanah Davis, Vintage

Ella Brandon, Napa

Briana Fry, Vintage

Morgan Puckett, Cardinal Newman

Isabella Mosing, American Canyon

Honorable mention

Maia Medalle, American Canyon

Rhys Robinson, American Canyon

Lucia de los Santos, Napa

Kirin Sidhu, Vintage

Carlie Fiorito, Justin-Siena

Girls tennis

Bryn Hogan, Justin Siena

Samv Ruk, Casa Grande

Jess Beaulac, Justin-Siena

Naveena Jackson, Justin-Siena

Megha Jackson, Justin-Siena

Tatum Newell, Justin-Siena

Ezrielle Llave, American Canyon

Emily Satake, American Canyon

Annie Bober, Petaluma

Sierra Tenbrook, Vintage

Solana Staes, Sonoma Valley

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