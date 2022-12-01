All-league VVAL honors: Water polo, cross-country, volleyball, girls tennis
Volleyball
Player of the Year
Aubri LaPoint, Napa
First team
Maria Bodor, Vintage
Anna Hanson, Justin-Siena
Ava Berry, American Canyon
Isabella Avila, American Canyon
Giselle Torres, American Canyon
Arianna Pacheco, American Canyon
Second team
Olivia Paxton, Sonoma Valley
Ava Staub, Petaluma
Emery Messenger, Justin-Siena
Alex Whipple, Vintage
Kaden Sanders, Sonoma Valley
Reagan Brumfield, Justin-Siena
Honorable mention
Kennedy Brown, American Canyon
Sloan Shoop, Petaluma
Maria Doss, Casa Grande
Sarah Thornton, Casa Grande
Jordan Washington, Justin-Siena
Ranessa Rual, Justin-Siena
Bailey O’Callahan, Napa
Cross-country
Runners of the Year
Isaac Vasquez, Casa Grande
Reilly Kreutz, Petaluma
Boys
Isaac Vasquez, Casa Grande
Aidan Smith, Napa
Grayson Fire, Vintage
Dylan Mainaris, Casa Grande
Kevin Hansen, Casa Grande
Girls
Reilly Kreutz, Petaluma
Avery Codington, Casa Grande
Emily Bendzick, Casa Grande
Lea Smit, Justin-Siena
Kate Doherty, Petaluma
Water polo
Boys
Player of the Year: Kaliq Khan, Vintage
Goalie of the Year: Joseph Patocchi, American Canyon
First team
Andrew Dillon, Napa
Ben Gradus, Ukiah
Brodie Hansel, Cardinal Newman
Matthew Lloyd, Vintage
Sawyer Bristow, Vintage
Per Oskar Casey, Vintage
Second team
Joseph Patocchi, American Canyon
Aiden Phinney, Justin-Siena
Nate Neihaus, Cardinal Newman
Josh Gradus, Ukiah
Nicholas Margolati, American Canyon
Nico Franco, Napa
Honorable mention
Tanner Low, Vintage
Cameron Scargle, Napa
Tristen Ireland, Ukiah
Hector Chavez, American Canyon
Pietro Bonera, Napa
Noah Ewig, Vintage
Mathias McCathy, Cardinal Newman
Girls
Player of the Year: Rachel Galvin, Vintage
Goalie of the Year: Savanah Davis, Vintage
First team
Hayden Hansel, Cardinal Newman
Quincy Frommelt, Napa
Lillian Mosing, American Canyon
Juliet Lawrence, Vintage
Abby Smits, Cardinal Newman
Elle Baskerville, Justin-Siena
Second team
Taylor Blakely, Justin-Siena
Savanah Davis, Vintage
Ella Brandon, Napa
Briana Fry, Vintage
Morgan Puckett, Cardinal Newman
Isabella Mosing, American Canyon
Honorable mention
Maia Medalle, American Canyon
Rhys Robinson, American Canyon
Lucia de los Santos, Napa
Kirin Sidhu, Vintage
Carlie Fiorito, Justin-Siena
Girls tennis
Bryn Hogan, Justin Siena
Samv Ruk, Casa Grande
Jess Beaulac, Justin-Siena
Naveena Jackson, Justin-Siena
Megha Jackson, Justin-Siena
Tatum Newell, Justin-Siena
Ezrielle Llave, American Canyon
Emily Satake, American Canyon
Annie Bober, Petaluma
Sierra Tenbrook, Vintage
Solana Staes, Sonoma Valley
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