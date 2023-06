First team:

Pitchers

Austin Steeves, Jr., Casa Grande

10-3, 0.39 ERA, 3 saves, 89.1 IP, 158-18 K-BB,.107 OBA

Mason Lerma, Sr., Cardinal Newman

9-0, 1.41 ERA, 3 saves, 1 no hitter, 84.1 IP, 106-14 K-BB .173 OBA

Josh Volmerding, Sr., Maria Carrillo

9-4, 2.15 ERA, 78 IP, 128-31 K-BB, .192 OBA

Landen Rota, Sr., Cardinal Newman

8-0, 1.38 ERA, 56 IP, 74-23 K-BB, .179 OBA

Infielders

Brady Boyd, Sr., Cardinal Newman

.275 Avg, 15 runs, 5 doubles, 2 triples, 3 home runs, 26 RBIs, .333 OBP/ .500 SLG/ .833 OPS

Jack Lazark, Sr., Cardinal Newman

.287 Avg, 8 doubles, 7 RBIs, 24 runs, 9 stolen bases

Brayden Colletto, Sr., Windsor

.321 Avg, 17 runs, 6 doubles, 15 RBIs, .439 OBP/ .392 SLG/ .832 OPS

Eddy Stone, Sr., St. Vincent

.474 Avg, 26 runs, 6 doubles, 3 triples, 8 home runs, 33 RBIs, .543 OBP/.935 SLG/ 1.479 OPS

Trevor Schlafer, Jr., Ukiah

.320 Avg, 10 runs, 3 doubles, 16 RBIs, .373 OBP/ .360 SLG/ .733 OPS

Tommy McPhee, Jr., Maria Carrillo

.346 Avg, 14 runs, 4 doubles, 1 triple, 1 home run, 16 RBIs, .436 OBP/ .461 SLG/ .898 OPS

Sam Vanden Heuvel, Sr., Healdsburg

.484 Avg, 17 runs, 9 doubles, 9 RBIs, 10 stolen bases, .528 OBP/ .625 SLG/ 1.153 OPS

Outfielders

Dante Vachini, Jr., Petaluma

.338 Avg, 16 runs, 9 doubles, 1 triple, 9 RBIs, 15 stolen bases, .457 OBP/ .480 SLG/ .938 OPS

Nate Niehaus, Sr., Cardinal Newman

.391 Avg, 22 runs, 5 doubles, 4 triples, 19 RBIs, 15 stolen bases, .468 OBP, .532 SLG, 1.001 OPS

Anane Wilson, Sr., Cardinal Newman

.326 Avg, 17 runs, 3 doubles, 2 triples, 2 home runs, 13 RBIs, .398 OBP/ .463 SLG/ .861 OPS

Gio Lucchesi, Sr., Maria Carrillo

.342 Avg, 14 runs, 1 double, 1 triple, 11 RBIs, 16 stolen bases, .404 OBP/ .379 SLG/ .784 OPS

Keegan Peterson, Sr., Montgomery

.342 Avg, 21 runs, 6 doubles, 3 triples, 9 RBIs, 18 stolen bases .459 OBP/ .514 SLG /.973 OPS

Cooper Wood, Sr., Maria Carrillo

.293 Avg, 22 runs, 2 doubles, 1 triple, 10 RBIs, 11 stolen bases, .438 OBP/ .346 SLG/ .785 OPS

Kalen Clemmens, Jr., Casa Grande

.309 Avg, 17 runs, 3 doubles, 7 RBIs, 14 stolen bases, .489 OBP/ .352 SLG/ .842 OPS

Catchers

Elijah Hackathorn, Sr., Windsor

.253 Avg, 14 runs, 5 doubles, 3 home runs, 26 RBIs .384 OBP/ .430 SLG/ .814 OPS

JT Summers, Jr., Casa Grande

.372 Avg, 19 runs, 9 doubles, 1 triple, 3 home runs, 29 RBIs, 459 OBP/ .585 SLG / 1.045 OPS

Second team:

Pitchers

Luke Schat, Sr., Ukiah

7-3, 0.97 ERA, 64.2 IP, 90-16 K-BB, .191 OBA

Carson Dillon, Sr., Windsor

9-0, 1.39 ERA, 65.2 IP, 66-19 K-BB, .207 OBA

Aaron Davainis, Sr., Petaluma

4-6, 2.21 ERA, 82.1 IP, 100-22 K-BB, .207 OBA

Ben Carlile, Sr., Montgomery

7-4, 0.82 ERA, 77 IP, 59-17 K-BB, .176 OBA

Catchers

Canyon Loflin, Jr., Ukiah

.345 Avg, 5 runs, 3 doubles, 13 RBIs, .455 OBP/ .400 SLG/ .855 OPS

Nathan Sanders, Jr., Maria Carrillo

.320 Avg, 11 runs, 4 doubles, 17 RBIs, .393 OBP/ .373 SLG/ .766 OPS

Infielders

Trent Ford, Jr., Ukiah

.286 Avg, 26 runs, 5 doubles, 2 RBIs, 8 stolen bases, .457 OBP/ .357 SLG/ .814 OPS

Sterling Stoural, Sr., Montgomery

.264 Avg, 12 runs, 3 doubles, 3 triples, 14 RBIs .500 OBP/ .434 SLG/ .934 OPS

Alex Cruz, Jr., Casa Grande

.262 Avg, 11 runs, 5 doubles, 1 triple, 14 RBIs, .390 OBP/ .350 SLG/ .740 OPS

Diego Boardman, Jr., Cardinal Newman

.377 Avg, 10 runs, 2 doubles, 12 RBIs, .424 OBP/ .409 SLG/ .834 OPS

Gavin Valls, Sr., Healdsburg

.380 Avg, 20 runs, 18 RBIs, 6 doubles, 1 triple, 4 home runs 18 RBIs .485 OBP/ .632 SLG/ 1.118 OPS

Devin O’Keefe, Sr., Rancho Cotate

.383 Avg, 12 runs, 3 RBIs, 12 stolen bases, .431 OBP/ .383 SLG/ .814 OPS

Josh Malik, Sr., St. Vincent

.364 Avg, 20 runs, 11 doubles, 1 triple, 4 HR, 25 RBIs .474 OBP/ .688 SLG/ .1.162 OPS

Outfielders

Jesse Calkin, Jr., Casa Grande

.259 Avg, 13 runs, 3 RBIs, .365 OBP/ .259 SLG/ .624 OPS

Sawyer Sheldon, Jr., Petaluma

.382 Avg, 9 runs, 1 double, 2 RBIs, 9 stolen bases, .435 OBP/ .400 SLG/ .835 OPS

Noah Strozewski, So., Windsor

.267 Avg, 20 runs, 6 doubles, 14 RBIs, .405 OBP/ .337 SLG/ .742 OPS

Nova Perrill, So., Healdsburg

.333 Avg, 3 runs, 2 doubles, 13 RBIs, .409 OPB/ .368 SLG/ .777 OPS

Jack Davis, Jr., St. Vincent

.421 Avg, 19 runs, 3 doubles, 16 RBIs, 20 stolen bases, .522 OBP/ .500 SLG/ 1.022 OPS

Garrett Drefs, Jr., Piner

.459 Avg, 17 runs, 6 doubles, 3 triples, 8 RBIs, 14 stolen bases, .575 OBP/ .655 SLG/ 1.231 OPS

Ben Menard, Sr., Analy

.310 Avg, 8 runs, 7 doubles, 1 triple, 12 RBIs, .440 OBP/ .465 SLG/ .906 OPS

Honorable mention:

Brandon Kirtley, Sr., Analy

Conner Dooley, Sr., Analy

Justice Brinson, Sr., Cardinal Newman

Cameron Palmer, Sr., Cardinal Newman

Raul Valdivia, Sr., Cardinal Newman

Ayal Fitchelberg, Sr., Cloverdale

Caden Axell, Sr., Cloverdale

Tony Del Toro, Sr., Credo

Joel Deering, Sr., Credo

Luke Gruendle, Jr., Credo

Wyatt Dugan, Jr., Healdsburg

Jack Domenichelli, Sr., Healdsburg

Matt Anderson, Sr., Maria Carrillo

Asher Blain, Sr., Montgomery

Shane Lerdahl, Jr., Montgomery

Zach Fiene, Sr., Petaluma

Finn Lindgren, Jr., Petaluma

Sokhayne Prak, Fr., Piner

Lucas Hermes, Jr., Rancho Cotate

Devon Laguinto, Jr., Rancho Cotate

Eisen Fitzgerald, Sr., Santa Rosa

Nolan Frost, Sr., Santa Rosa

Nolan Bankston, Jr., Santa Rosa

Kelsey Jennings, Jr., Santa Rosa

Sir Jalen Jones, Jr., Santa Rosa

Myles Texel, Jr., Sonoma Academy

Sijie Zeng, Fr., Sonoma Academy

Joel Zimmer, Sr., Sonoma Academy

Max Harrison, Jr., Sonoma Valley

Nicolas Sebastiani, Jr., Sonoma Valley

Andrew Bonfigli, Jr., Sonoma Valley

Nico Antonini, Jr., St. Vincent

Tyler Hankerson, Jr., Technology

Grayson Worden, Jr., Technology

Hunter Schnitzius, Sr., Ukiah

Cannon Johnson, Jr., Ukiah

Micah Sanders, So., Windsor

Jaxon Leo, Sr., Windsor

TJ Karriker, Jr., Windsor

Joseph Bettiga, Sr., Windsor

