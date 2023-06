First team:

Pitchers

Lila Partridge, So., Casa Grande

14-2, 1.64 ERA, 1 no-hitter, 93.2 IP, 106-18 K-BB, .218 OBA

Callie Howard, So., Cardinal Newman

13-5, 1.74 ERA, 3 no-hitters, 124.2 IP, 163-36 K-BB, .209 OBA

Georgia Moss, So., Casa Grande

9-2, 1.87 ERA, 2 no-hitters, 86 IP, 80-20 K-BB, .225 OBA

Madison Cooper, Sr., Maria Carrillo

13-4, 1.49 ERA, 93.2 IP, 112-31 K-BB, .209 OBA

Catchers

Abby McSweeney, Fr., Casa Grande

.392 Avg, 26 runs, 6 doubles, 2 triples, 6 home runs, 26 RBIs, .489 OBP/ .770 SLG/ 1.259 OPS

Hollie Pardini, Sr., Petaluma

.380 Avg, 18 runs, 6 doubles, 1 triple, 4 home runs, 29 RBIs, .409 OBP/ .614 SLG/ 1.023 OPS

Infielders/Outfielders

Jordyn Schrag, Jr., Analy

-.500 Avg, 19 runs, 3 doubles, 3 triples, 10 RBIs, .582 OBP/ .660 SLG/ 1.243 OPS

Jamie McGaughey, Sr., Casa Grande

.438 Avg, 33 runs, 7 doubles, 1 triple, 11 home runs, 39 RBIs, .531 OBP/ .962 SLG/ 1.494 OPS

Marissa Brody, Jr., Casa Grande

.416 Avg, 34 runs, 9 doubles, 1 triple, 12 RBIs, .563 OBP/ .558 SLG/ 1.121 OPS

Jordyn Johnsen, Fr., Cardinal Newman

.474 Avg, 32 runs, 8 doubles, 5 triples, 4 home runs, 23 RBIs, 19 stolen bases, .535 OBP/ .868 SLG/ 1.403 OPS

Olivia Rivera, Sr., Maria Carrillo

.589 Avg, 29 runs, 4 doubles, 4 triples, 9 home runs, 28 RBIs, .643 OBP/ 1.285 SLG/ 1.929 OPS

Alexis Hoke, Jr., Maria Carrillo

.435 Avg, 7 runs, 7 doubles, 1 triple, 10 RBIs, .462 OBP/ .580 SLG/ 1.043 OPS

Jayden Cox, Jr., Montgomery

.474 Avg, 17 runs, 7 doubles, 2 triple, 1 home run, 25 RBIs, .506 OBP/ .657 SLG. 1.164 OPS

Kailey Yahya, Jr., Rancho Cotate

.366 Avg, 19 runs, 1 double, 3 RBIs, 20 stolen bases, .408 OBP/ .380 SLG/ .788 OPS

Kassedy Midgley, Jr., Sonoma Valley

.443 Avg, 14 runs, 5 doubles, 6 home runs, 30 RBIs, .512 OBP/ .771 SLG/ 1.283 OPS

Katarina Cespedes, Sr., St. Vincent

.567 Avg, 34 runs, 12 doubles, 6 triples, 1 home run, 34 RBIs, .679 OBP/ 1.016 SLG/ 1.696 OPS

Kylyn Watkins, Sr., Ukiah

.583 Avg, 25 runs, 7 doubles, 5 triples, 4 home runs, 34 RBIs, .630 OBP/ 1.187 SLG. 1.818 OPS

Adalei Jacobsen, Jr., Ukiah

.593 Avg, 22 runs, 8 doubles, 4 triples, 2 home runs, 28 RBIs, .639 OBP/ 1.000 SLG. 1.639 OPS

Mia Avila, Jr., Windsor

.288 Avg, 11 runs, 3 doubles, 4 home runs, 24 RBIs, .387 OBP/ .475 SLG/ .862 OPS

Haley Homan, So., Windsor

.506 Avg, 25 runs, 4 doubles, 1 home run, 14 RBIs, 10 stolen bases .529 OBP/ .592 SLG/ 1.122 OPS

Second team:

Pitchers

Lily Pardini, So., Petaluma

10-5, 3.12 ERA, 101 IP, 91-47 K-BB, .250 OBA

Alexis Schmelzel, Jr., Rancho Cotate

5-6, 2.52 ERA, 111 IP, 99-26 K-BB, .282 OBA

Charlotte Burchett, So., Cloverdale

16-6, 1.03 ERA, 136 IP, 123-2 K-BB, .190 OBA

Sara Habkirk, Jr., Montgomery

5-5, 3.96 ERA, 74.1 IP, 75-23 K-BB, .259 OBA

Catchers

Rachaely Yaya, So., Maria Carrillo

.352 Avg, 14 runs, 1 double, 1 triple, 2 home runs, 12 RBIs, .435 OBP/ .518 SLG/ .954 OPS

Rylee Reasoner, Jr., Cloverdale

Stats not available

Infielders/Outfielders

Malley Dyck, Jr., Analy

.375 Avg, 18 runs, 1 double, 3 triples, 1 home run, 11 RBIs, .435 OBP/ .553 SLG/ .989 OPS

Lauren Ketchu, So., Casa Grande

.414 Avg, 28 runs, 7 doubles, 1 triple, 2 home runs, 20 RBIs, .447 OBP/ .586 SLG/ 1.033 OPS

Sarah Khoury, Sr., Cardinal Newman

.365 Avg, 17 runs, 7 doubles, 1 home run, 19 RBIs, .409 OBP/ .482 SLG/ .891 OPS

Izzy Kunimune, Fr., Cardinal Newman

.360 Avg, 22 runs, 3 doubles, 2 home runs, 16 RBIs, .444 OBP/ .465 SLG/ .909 OPS

Tylie Hatcher, Jr., Cloverdale

.526 Avg, 30 runs, 12 RBIs, 30 hits, .696 OBP

Erin Kelleher, So., Maria Carrillo

.404 Avg, 12 runs, 8 doubles, 2 triples, 14 RBIs, .443 OBP/ .614 SLG/ 1.057 OPS

Brooke Cooper, Sr., Maria Carrillo

.377 Avg, 23 runs, 1 RBI, 12 stolen bases, .484 OBP/ .377 SLG/ .861 OPS

Kailee Diaz-Randall, Sr., Montgomery

.297 Avg, 21 runs, 6 doubles, 2 triples, 9 RBIs, 14 stolen bases, .432 OBP/ .453 SLG/ .885 OPS

Lily Gemma, So., Petaluma

.422, 23 runs, 2 doubles, 7 RBIs, .507 OBP/ .453 SLG/ .960 OPS

Casey Sullivan, Sr., Petaluma

.291 Avg, 20 runs, 9 doubles, 2 home runs, 18 RBIs, .378 OBP/ .481 SLG/ .859 OPS

Sage Tropf, So., Santa Rosa

.535 Avg, 29 runs, 3 doubles, 1 triple, 1 home run, 10 RBIs, .697 OBP/ .720 SLG. 1.418 OPS

Katherine Kiser, Jr., Sonoma Valley

.437 Avg, 31 runs, 6 doubles, 11 RBIs, .490 OBP/ .505 SLG/ .996 OPS

Kali Garcia, Sr., Ukiah

.533 Avg, 36 runs, 6 doubles, 1 triple, 15 RBIs, .667 OBP/ .711 SLG/ 1.378 OPS

Maddie Senkowski, Sr., Windsor

.393 Avg, 28 runs, 10 doubles, 14 RBIs, .495 OBP/ .511 SLG/ 1.007 OPS

Honorable mention:

Kaihla Jarvinen, So., Analy

Kylee Bauman, Jr., Analy

Alexis Giacomini, So., Casa Grande

Maeve Broadhead, Fr., Casa Grande

Nicole DiMarco, Fr., Cardinal Newman

Camryn Donahoo, So., Cloverdale

Haley Ray, Sr., Credo

Bryn Weigel-Murphy, Jr., Credo

Jazyln Fuller, Jr., Credo

Mayla Malone, Jr., Credo

Syd Cisneros, Jr., Elsie Allen

Hannah Sellard, So., Healdsburg

Izzy Osborn, Fr., Healdsburg

Mia Fahlberg, Jr., Healdsburg

Sydney Millea, Jr., Montgomery

Bella Hudson, Fr., Petaluma

Katrina Johnson, Sr., Petaluma

Mya Gonzalez, Jr., Petaluma

Payton Yeomans, Sr., Petaluma

Bella Parra, So., Piner

Paige Vranesevich, Jr., Rancho Cotate

Kayla Mahnken, Jr., Rancho Cotate

Kaili Maples, Jr., Santa Rosa

Rachel Wyne, Jr., Santa Rosa

Seryn Rager, So., Santa Rosa

Alyssa Arevalos, Sr., Santa Rosa

Gracie Murphy, So., St. Vincent

Makayla Bignardi, Fr., St. Vincent

Vanessa Rios, Sr., St. Vincent

Sofia Romano, Sr., St. Vincent

Ileana Jimenez, So., St. Vincent

Kayla Amormino, Jr., Sonoma Valley

Victoria Magnani, Jr., Sonoma Valley

Autumn Walker, Sr., Ukiah

Emma Bushby, Jr., Ukiah

Kenna Bird, Jr., Ukiah

Aliyah Rosario, Sr., Ukiah

Demi Lagourge, So., Windsor

Lily Caughie, Sr., Windsor

Esperanza Marquez, Sr., Windsor

