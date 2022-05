Major League Baseball box scores for Friday, May 20, 2022

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Varsho dh 5 1 1 0 0 2 .250 Perdomo ss 5 1 1 0 0 0 .202 Rojas 3b 5 3 3 4 0 1 .289 Walker 1b 3 2 1 1 2 0 .209 Peralta lf 4 2 2 2 1 0 .222 McCarthy rf 5 0 2 2 0 0 .167 Thomas cf 4 1 2 1 0 1 .333 Hernandez 2b 3 0 0 0 0 0 .100 Greiner c 3 0 0 0 1 3 .000 Totals 37 10 12 10 4 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Ortega rf 4 0 2 0 1 1 .221 Contreras c 4 0 0 0 0 2 .254 Gomes c 1 0 0 0 0 0 .262 Happ lf 3 0 0 1 1 2 .265 Schwindel dh 4 0 0 0 1 1 .221 Rivas 1b 4 0 0 0 0 2 .207 Wisdom 3b 4 1 1 1 0 1 .207 Villar 2b 4 2 2 1 0 0 .253 Morel cf 4 1 2 2 0 0 .364 Vargas ss 2 2 1 1 2 0 .158 Totals 34 6 8 6 5 9

Arizona 202 031 101 10 12 0 Chicago 020 100 201 6 8 0

LOB – Arizona 5, Chicago 7. 2B – Thomas (4), Villar (4). HR – Rojas 2 (2), off Hendricks; Peralta 2 (7), off Hendricks; Thomas (3), off Norris; Rojas (3), off Givens; Walker (10), off Gsellman; Wisdom (7), off Castellanos; Villar (2), off Castellanos; Morel (2), off C.Smith; Vargas (1), off C.Smith. RBIs – McCarthy 2 (3), Rojas 4 (7), Peralta 2 (16), Thomas (5), Walker (19), Wisdom (18), Morel 2 (3), Villar (11), Vargas (4), Happ (18). SF – Happ. S – Hernandez.

Runners left in scoring position – Arizona 2 (Varsho, Hernandez); Chicago 4 (Ortega, Schwindel, Rivas 2). RISP – Arizona 2 for 7; Chicago 1 for 5.

Runners moved up – Perdomo, Peralta, Gomes.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Castellanos, W, 3-1 5⅓ 5 3 3 1 5 82 4.29 C.Smith 1⅓ 3 2 2 1 2 26 7.20 Ramirez, H, 8 1⅓ 0 0 0 1 2 19 3.63 Poppen 1⅔ 0 1 1 2 0 23 3.86

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 2-4 5⅔ 8 7 7 2 3 93 4.89 Norris 1⅔ 1 1 1 1 1 21 6.00 Givens 1⅔ 2 1 1 1 1 20 3.52 Gsellman 2⅔ 1 1 1 0 2 17 5.40

Inherited runners-scored – Ramirez 2-0. WP – Castellanos.

Umpires – Home, Ryan Additon; First, Chris Guccione; Second, Mark Carlson; Third, Adam Beck.

T – 3:06. A – 31,235 (41,649).